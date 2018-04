A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Syrie : On nous prend pour des truffes…





Je voudrais encore revenir ce matin sur les attaques de la semaine dernière de la France contre la Syrie car elles me semblent symboliques du jeu de dupes auxquels se livrent nos dirigeants et dont nous sommes les victimes.

Le principal atout dans une attaque pendant une guerre est l’effet de surprise. Où est l’effet de surprise quand la riposte a lieu plus d’une semaine après l’attaque ? Et surtout quand on a pris soin de l’annoncer, bien à l’avance, à l’aide de tweets ou d’interventions télévisées ?



Même Vladimir Poutine nous prend pour des truffes. Rappelez-vous de sa grosse colère, juste après les menaces de Trump… Il avait promis de riposter durement en cas d’attaque, et de s’en prendre aux bateaux et aux avions lanceurs de missiles… Qu’a-t-il fait au final ? Rien !



Pourquoi ? Parce que le patron du Kremlin avait dans un premier temps pris très au sérieux les menaces de s’en prendre à tous ceux qui avaient utilisé l’arme chimique contre des civils. Or, Poutine savait très bien qu’il n’avait pas les fesses propres. Au mieux, il était complice de Bachar El Assad, au pire, il était l’auteur du crime.



Il est aujourd’hui avéré que les bombes ont été larguées par avion. Or, l’aviation syrienne ne dispose que d’un nombre limité d’appareils, mais surtout le ciel syrien est sous le contrôle total des Russes. Rien ne peut voler sans leur autorisation. Normal dans ces conditions que Poutine ait craint la riposte américaine.



Mais au final, après négociations, il a obtenu l’assurance que ses soldats ne seraient pas visés. Avec le cynisme qu’on lui connait, Poutine a alors laissé les Syriens se débrouiller tout seul en échange du fait qu’il a promis aux Américains de ne pas utiliser contre eux ses missiles anti-missiles dernier cri.



Mais comme les Syriens avaient largement eu le temps de déménager le matériel et leurs personnels, il ne restait plus que quelques bâtiments vides que les Américains, les Anglais et les Français ont eu beau jeu de détruire. Dans l’état où est la Syrie, quelques bâtiments détruits en plus ou en moins, franchement ça ne fait pas grande différence.

Au final, tout le monde est content. Les Américains, les Français et les Anglais car ils ont pu donner l’impression à leurs opinions publiques qu’ils avaient réagi et qu’ils avaient rempli leur rôle de gendarmes du monde.



Les Russes et les Iraniens car, une fois les flonflons médiatiques apaisés, tout va pouvoir continuer comme avant et ils pourront continuer à faire la pluie et le beau temps en Syrie, Bachar el Assad n’étant que leur marionnette.



Et les Syriens car aucun de leurs soldats n’a été touché et qu’ils vont pouvoir continuer à produire ses gaz chimiques comme avant. Comment pourrait-on les en empêcher d’ailleurs puisqu’il est aujourd’hui prouvé que c’est du chlore qui a en grande partie été utilisé. Or, comment interdire à un pays du fabriquer du chlore, un produit de grande consommation ?



Au final, il n'y a que les opinions publiques occidentales qui pourraient avoir l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Mais encore faudrait-il qu'elles comprennent tous les dessous des cartes… 

Pierrot Dupuy





