A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] St-Leu : Tortue i voit pas son queue





Thierry Robert aime donner des leçons. C’est le roi de la critique. « Tortue i voit pas son queue » dit le proverbe créole.



Celui qui a récemment abandonné son fauteuil de maire de Saint-Leu à Bruno Domen, mais qui en fait continue à tirer les ficelles en coulisses, est pris en défaut là où ça fait mal, dans la gestion de sa commune.



Jeudi soir, lors du conseil municipal, le maire a présenté les comptes de la commune. Il en ressort que, pour la deuxième année consécutive, Saint-Leu sera déficitaire. De 2,7 millions d’euros, excusez du peu.



Un montant qui s’ajoute aux 3 millions d’euros de l’an dernier !



Et à écouter l’opposant Joël Pontalba, ces chiffres seraient encore minorés. Selon lui, le budget prévisionnel aurait été élaboré « sur des prévisions irréalistes, voire insincères ». Ainsi, « la mairie avait prévu de faire 6 millions d’euros de recettes grâce à des cessions de terrains », alors qu’en fait, elle n’a rien encaissé.



Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir fait des économies sur des budgets pourtant essentiels. Par exemple, 5,6 millions avaient été prévus sur les réseaux d’eau potable, notamment pour lutter contre les fuites d’eau qui plombent la distribution. En fait, seules quelques centaines de milliers d’euros ont été dépensés. Et il en est de même pour l’assainissement.



Et malgré tout ça, le déficit est encore de 2,7 millions d’euros !



Et quand on rentre dans le détail des budgets, on s’aperçoit, toujours selon Joël Pontalba, que les économies qui ont été réalisées l’ont été au détriment des plus défavorisés de la commune.



C’est ainsi que 200.000 euros ont été économisés sur le CCAS, qui vient pourtant en aide aux plus pauvres.



Sans parler de la récente décision de Bruno Domen d’augmenter de 5% les impôts locaux dans sa commune…



Et tout cela n'empêche pas Karine Nabénéza, la directrice de cabinet du maire de Saint-Leu de venir donner des cours de gestion publique à la Région où elle a été élue conseillère régionale sur la liste de Thierry Robert... Pierrot Dupuy





