[L'édito de Pierrot Dupuy] Sale temps pour les élus

Sale temps pour les élus. Après que Zinfos ait révélé lundi la promotion accordée par Richard Nirlo, le nouveau maire de Sainte-Marie, à sa propre nièce, c’est au tour du JIR de rapporter qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République sur des emplois présumés fictifs au SDIS, à l’époque où Nassimah Dindar en était la présidente.



Dans son titre, le JIR évoque non pas des emplois fictifs, mais des emplois familiaux. Une erreur qui peut aisément se comprendre, tant l’ancienne présidente du conseil départemental a usé et abusé de cette pratique.



Que ce soit au palais de la Source lui-même ou dans ses différents satellites, on ne compte plus les fils, belle-fille, cousins, neveux de l’ancienne présidente qui ont été embauchés, sur des postes où, la plupart du temps, on ne peut pas dire qu’ils se soient fait remarquer ni par leurs compétences, ni par leur implication au travail.



Si je cite Nassimah Dindar, c’est parce qu’elle fait la une du JIR cette semaine avec des postes de femme de ménage et de jardinier qui travaillaient à son domicile, tout en étant payés par le SDIS. Des faits dénoncés par la Chambre régionale des Comptes, ce qui a amené, nous l’avons dit, le procureur à réagir.



C’est aussi et surtout parce qu’elle a poussé le système à un niveau à mon avis jusque-là jamais vu.



Mais il faut être réaliste et honnête. Si dans certains cas, de telles embauches sont légales et ne se sont faites qu’après concertation avec les services du contrôle de la légalité de la préfecture, je ne connais malheureusement pas d’élus qui n’aient pas cédé un jour à la tentation de l’embauche d’un proche. Même quand c’était illégal.



J’en connais même un du Nord de l’ile qui a embauché une flopée de cousins et neveux, en prenant bien soin à ce qu’aucun ne porte le même nom que lui… Pensant ainsi passer inaperçu. Perdu !



Les sanctions pour prise illégale d’intérêt sont pourtant très lourdes, l’élu reconnu coupable encourant une peine de 5 ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende.



Mais pour cela, encore faudrait-il que nos différents maires aient peur de la Justice. Aient peur après avoir vu plusieurs de leurs collègues lourdement condamnés.



Je sais bien que le procureur Tuffery, dont on me dit le plus grand bien, ne peut pas avoir comme livre de chevet le les arbres généalogiques des 24 maires de la Réunion. Pas plus que le contrôle de la légalité de la Préfecture ne peut pas être au courant de tous les petits arrangements de nos édiles.



Mais il n’empêche. Le citoyen de base a le sentiment, souvent à raison, que les élus sont protégés et qu’ils peuvent continuer leurs petites magouilles en toute impunité.



De nombreux citoyens osent aujourd’hui écrire au procureur pour dénoncer des faits illégaux. Même si beaucoup de ces courriers sont anonymes, la peur des représailles de M. le Maire est encore très présente malheureusement, il serait bon que le procureur fasse un peu plus respecter la loi dans ce domaine. Sinon, il ne faudra pas s’étonner qu’il y ait de moins en moins de citoyens à faire l’effort de se déplacer pour aller voter…