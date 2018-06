A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Rencontre Trump/Kim Jong-un : Victoire du dictateur nord-coréen par KO





Au lendemain de la rencontre « historique » entre le président américain et son homologue nord-coréen, les médias occidentaux ont pour beaucoup insisté sur le bon coup de Donal Trump.



En fait, selon moi, il n’en est absolument rien. Un vainqueur, et un seul, est sorti de cette rencontre au sommet et ce n’est pas celui que l’on croit.



Oublions un instant le moment chargé en émotion de la poignée de main et posons-nous simplement la question : Qu’est-il sorti concrètement de ce sommet ?



A la veille de la rencontre, Donald Trump avait insisté sur trois exigences absolues : le désarmement des Nord-Coréens devait être « complet, vérifiable et irréversible ».



Or, dans le document signé, rien ne va dans ce sens.



Complet ? Trump n’a obtenu que le démantèlement d’un site d’essai de moteurs de missiles. Sans dates ni contrôle réel, pour le moment.



Vérifiable ? Nulle part il n’est fait mention de l’envoi d’observateurs. Tout juste si le président américain s’est contenté de préciser qu’il y aura des « gens » sur place…



Irréversible ? Qui peut le garantir ?



Et nulle part, il n’est question des missiles, de sanctions, de reprise des relations diplomatiques ou de signature d’un traité de paix.



Par contre, pour obtenir cette poignée de main dont il compte bien se servir pour les élections de mi-mandat, Trump a beaucoup lâché. Finies les manoeuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, une vieille exigence de Kim Jung-un.



Mais surtout, il a permis au dictateur nord-coréen de traiter sur un pied d’égalité avec le dirigeant de la plus grande puissance mondiale, lui le paria qui ne sortait rarement de son pays que pour rendre visite au grand frère chinois.



Puisqu’on parle de la Chine, voilà assurément l’autre grand vainqueur de cette journée. Vous imaginez si Donald Trump retirait réellement les troupes américaines de Corée du Sud et supprimait le parapluie nucléaire américain dont bénéficie entre autres le Japon et la Corée du Sud ? La Chine se retrouverait seule puissance nucléaire d’Asie. Même dans ses rêves les plus fous, le président chinois n’en avait pas rêvé !



Et dire que Trump a récemment déchiré l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran au motif qu'il n'était pas assez complet et ne prévoyait pas assez de contrôles. Cet homme est décidément un clown. Mais un clown dangereux ! Pierrot Dupuy





