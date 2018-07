[L'édito de Pierrot Dupuy] Propreté : La Réunion marche sur la tête

Tout le monde est d’accord là-dessus : La Réunion est une ile merveilleuse, avec des gens attachants et des paysages magnifiques. Elle a tous les atouts pour devenir une des destinations les plus prisées au monde. Avec à la clé, la création de milliers d’emplois.



Elle n’a qu’un seul défaut : l’ile est sale.



Quand on se balade sur nos sentiers, dans les hauts, on ne peut pas faire 100m sans tomber sur une bouteille en plastique ou un emballage de barre de chocolat.



Et je ne vous parle pas des aires de pique-niques, véritables amoncellements d’ordures, ni des rues des villes. Les municipalités, je pense en particulier à Saint-Denis que je connais le mieux puisque j’y habite, refusent de mettre en place des bennes pour récupérer les encombrants. Résultat : une multitude de petits tas dans chaque quartier, chaque lotissement, avec des machines à laver hors d’usage, des berceaux cassés, des parapluies démantibulés…



Imaginez la tête du touriste de passage qui tombe sur ces ordures à tous les coins de rues, en plein centre-ville !



Alors qu’il aurait suffi de mettre une benne à ordures dans chaque quartier. Les habitants seraient allés jeter leurs encombrants à l’intérieur et rien n’aurait été visible de l’extérieur. On aurait même pu décorer les bennes avec des motifs fleuris et le tour était joué.



Mais revenons à nos aires de pique-niques. J’avoue que les bras m’en sont tombés hier matin quand j’ai lu dans la presse que l’ONF et le Département avaient entrepris une vaste opération de désinstallation des poubelles. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons des aires de pique-niques qui sont déjà des nids à rats et à moustiques avec tous les détritus que des pique-niqueurs macotes y laissent chaque week-end et, au lieu de mettre plus de poubelles plus grandes, on va enlever celles qui existent !



Officiellement, il s’agit, je cite le responsable de l’ONF, d’inciter les visiteurs à ne pas laisser leurs déchets dans la forêt, mais à les ramener chez eux. De qui se moque-t-on ???



Les têtes pensantes de l’ONF et du Département pensent vraiment que ceux qui jettent déjà leurs détritus par terre alors qu’il y a des poubelles, vont les ramener chez eux le jour où il n’y en aura plus ???



En fait, en lisant l’article de Zinfos, on devine entre les lignes ce que ce responsable ne nous dit pas. Avec les 350 aires de pique-nique équipées en poubelles, l’ONF enlève entre 300 et 400 tonnes de déchets par an, ce qui représente entre 450 et 500.000€ par an de dépenses pour le Conseil départemental.



Voilà, tout est dit. On connait enfin le fin mot de l’histoire. Le Département et l’ONF sont prêts à dégueulasser notre ile, passez-moi l’expression, pour économiser 500.000€ par an !



Est-ce que quelqu’un a pensé combien cette économie allait nous coûter en image négative pour notre ile, et combien de touristes n’allaient pas venir dépenser leur argent à la Réunion à cause de cette décision totalement idiote ?



Je vous l’ai dit : on marche sur la tête !