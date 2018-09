A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Pourquoi les électeurs ne vont plus voter ?





Seuls 23.614 électeurs se sont déplacés dimanche dernier sur les 110.968 que compte la 7ème circonscription, soit un taux de participation de seulement 21,28%.



On pourra objecter que traditionnellement, la participation est moins forte pour une élection partielle. C’est vrai. Mais il n’en demeure pas moins que nous assistons à une vague de fond, depuis plusieurs années, et qui semble prendre un peu plus d’ampleur à chaque élection.



Quand on interroge les abstentionnistes, quelques phrases reviennent comme des leitmotivs : « On n’a plus confiance dans les élus, ils ne pensent qu’à leurs poches, ils ne font un compte avec nous que pendant la campagne électorale, ils sont trop payés pour ce qu’ils font, ce sont tous des baiseurs de paquet ».



Tordons le cou pour commencer à la croyance qui voudrait que les élus ne font rien. C’est faux. Pour en côtoyer un certain nombre, de tous bords politiques, je peux vous affirmer qu’être élu est un vrai travail à temps plein. Et même plus. Alors certes, on ne les voit sans doute pas autant sur le terrain que pendant les campagnes électorales. Mais ils passent leur temps en commissions, en réception du public, en examen de dossiers… Et cela, sans compter leurs heures.



Il n’est pas rare de voir un administré venir voir un élu chez lui, jusque tard le soir parfois, sans penser qu’il a peut-être droit lui aussi à une vie privée, à un moment de partage avec sa famille.



Est-ce qu’ils sont trop payés ? Franchement, là aussi je ne suis pas d’accord. Prenons l’exemple d’un député. Il touche, une fois déduites les charges, 5 362,92 euros par mois. A cette somme s’ajoutait auparavant une indemnité supplémentaire de 5840€ brut visant à prendre en charge les dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions. La loi de septembre 2017 a supprimé cette indemnité. Désormais, les députés sont remboursés uniquement de leurs frais réellement engagés, après présentation d’une facture.



Est-ce trop cher payé ? A mon avis, non. N’oublions pas qu’ils prennent des décisions très importantes pour la collectivité, qu’ils votent les lois qui vont régir la vie de millions de citoyens. Pourquoi 5.000€ serait un trop salaire pour un député, alors que certains directeurs de SEM municipales à la Réunion peuvent toucher jusqu’à 12.000€ par mois, sans que cela ne choque personne ?



Et n’oublions pas que plus ils toucheront un salaire minime, plus ils risquent d’être réceptifs aux propositions de corruption. Bien payer les élus est la meilleure garantie qu’on ait trouvée pour préserver leur honnêteté…



Alors, d’où vient ce désamour ? Sans doute d’une mode. Il est de bon ton d’être anti. Anti quoi ? Anti tout. Les élus, les journalistes, les fonctionnaires, les chômeurs… Et ce sont les mêmes qui ne vont pas voter qui viennent ensuite se plaindre que tel ou tel élu, pour l’élection duquel ils ont refusé de se déplacer, est mauvais et prend de mauvaises décisions. J’ai envie de leur dire : peut-être qu’il n’aurait pas été élu si tu avais été voter, toi et les autres qui se sont abstenus comme toi…



Dimanche dernier, il y avait 13 candidats à l’élection législative partielle dans l’ouest. Vous allez me faire croire que les abstentionnistes n’ont pas trouvé un seul parmi ces 13 qui se rapprochait de leurs idées ?



Certains ont l’art de faire de belles phrases, de trouver des justificatifs ronflants pour dissimuler une seule chose : leur paresse…



Pierrot Dupuy





