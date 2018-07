[L'édito de Pierrot Dupuy] Pour un Islam de France réformiste

Que faites-vous ce soir, aux alentours de 18h30 ? Je vous invite vivement à vous rendre à la conférence de Mohamed Bajrafil, qui se tiendra à l’intérieur du Grand Salon de l'Ancien Hôtel de Ville à Saint-Denis.



Qui est Mohamed Bajrafil, allez-vous me dire ?



J’avoue que je ne le connaissais pas plus que vous. Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur un article récent de l’Express le présentant comme un imam d’origine comorienne d’une quarantaine d’années qui est, je cite, « une figure religieuse désormais reconnue d'un "islam de France" et un théologien réformiste qui aimerait voir reculer "les bigots" salafistes comme "les fachos" qui empoisonnent le débat sur sa religion.



Cet imam d'origine comorienne, s’est fait remarquer après les attentats de 2015 en publiant un essai, « Islam de France, l’an 1 », dans lequel il appelait ses coreligionnaires à « entrer dans le 21ème siècle », à retrouver l’élan spirituel d’une foi ensevelie « sous le poids de traditions superflues ». Tout était dit…



Dans une « Lettre à un jeune Français musulman », il lui expliquait, là encore je le cite, que « le choix qui consiste à te couper du monde, de ton pays, de ton époque n'en est pas un ».



Cette vision moderniste ne l’incite cependant pas à mépriser l'islam traditionnel, d’où il vient. En banlieue parisienne où il est imam de la mosquée d’Ivry-sur-Seine, il se désole, là encore je le cite, de l'"ignorance abyssale" de tant de jeunes musulmans qui ignorent l'"abécédaire de l'islam" et le réduisent à une dichotomie entre "halal" (ce qui est permis) et "haram" (ce qui est interdit).



"On ne peut pas régir la vie à coup de fatwas, ce n'est pas possible! Et cela n'a jamais été comme ça, en réalité, lui fait dire L’Express. Sauf que, aujourd'hui, la bigoterie a gagné", déplore-t-il.



Lui plaide pour "une réforme de la vision de l'islam" et de l'interprétation de ses textes pour conforter une pluralité de lectures du Coran et de la tradition prophétique, loin des "bigots" salafistes qui se prétendent héritiers des compagnons du Prophète.



Face à eux prospère, selon lui, un autre "simplisme", antimusulman cette fois, qui affirme "le Coran dit que" voire "invente des sourates". Et pour illustrer son propos, Mohamed Bajrafil, cite le polémiste Éric Zemmour. "Les bigots et les fachos: deux faces d'une même pièce", résume-t-il.



Voilà celui que je vous invite à venir découvrir ce soir à l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis. Puisse sa voix porter et sa vision d’un Islam modéré être suivie. Et félicitations à la mairie de Saint-Denis pour l’avoir invité. Ca va nous changer des propos tendancieux et rétrogrades d’un Tariq Ramadan.