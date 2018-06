[L'édito de Pierrot Dupuy] Pédophilie dans l’Eglise : Il faut que tous les complices rendent des comptes

Le procès qui s’est déroulé mercredi aux Assises vient jeter, une fois de plus, un coup de projecteur sur des méthodes qui ont trop longtemps prévalu au sein de l’église à la Réunion.



Un agriculteur, aujourd’hui âgé de 48 ans, était accusé de viols réalisés il y a de cela 30 ans, sur sa nièce et son neveu, à l’époque âgés de 6 et 10 ans.



Vous comprenez tout de suite la difficulté du dossier. Comment prouver aujourd’hui des viols commis il y a de cela 30 ans ? Les preuves, s’il y en avait, ont bien évidemment disparu. Et même la mémoire des protagonistes s’est nécessairement altérée.



Comment se rappeler de tous les détails, surtout quand on avait 6 et 10 ans à l’époque, et qu’on se trouvait en état de choc ?



Et comme si cela ne suffisait pas, ajoutez à tout ça que l’auteur des faits était le propre oncle des victimes, et qu’il bénéficiait en outre d’une aura certaine dans la commune du fait de son statut de diacre à la paroisse.



Vous comprenez dès lors que les victimes avaient encore plus honte de parler et peur de s’exprimer.



Bien évidemment, le mis en cause a commencé par nier les faits et tout le monde dans la famille a préféré ne pas entendre les accusations portées par les deux enfants. Vous vous rendez compte ? Accuser de viols le diacre de la paroisse, une personne respectée de tout le monde ??? Impensable



Tout le monde ? Pas tout à fait ? Le frère de la petite fille et cousin du petit garçon les a crues, lui. Il est même allé voir le curé de la paroisse. Et vous savez ce que ce dernier lui a répondu ? Que les enfants devaient se taire et que concernant plus particulièrement sa sœur, qu’elle devait prier. Mais surtout, témoigne le jeune homme, « il m’a ordonné de ne pas en parler à la Justice car cela se règlerait devant la Justice de Dieu ».



Et voilà que ressurgit la fameuse omerta qui a longtemps sévi au sein de l’église catholique… On s’indigne devant nos écrans de télé quand on voit des prêtres accusés de pédophilie aux Etats-Unis, en Australie, en Argentine… En fait, partout dans le monde. Mais on oublie que ça s’est passé, et que se passe peut-être encore, dans notre ile, dans notre ville, dans notre village peut-être.



Et qu’à la Réunion comme ailleurs, tout cela n’a été possible que parce que tous ces prêtres et diacres pédophiles ont bénéficié de la complicité des autorités religieuses locales.



Combien de dossiers ont été vidés avant l’arrivée des policiers parce qu’un membre des forces de l’ordre bien intentionné a cru bien faire –et peut-être se faire bien voir- en prévenant qui-de-droit de l’arrivée de ses collègues ? Combien de prêtres accusés ont été mutés en urgence en métropole ou en Afrique, ou aux Seychelles, avant que l’affaire n’éclate ? Paroisses où ils ont pu continuer, loin de nos yeux, leurs pratiques écoeurantes.



Aujourd’hui, le Pape Paul semble vouloir mettre de l’ordre dans la maison. Tant mieux, il était temps. Mais quand est-ce que tous ceux qui se sont rendus complices de ces pratiques en les dissimulant en rendront compte devant la Justice ?



Au fait, le diacre accusé et qui avait jusque là nié une partie des faits, a fini par tout avouer à l’audience. Les deux jeunes victimes vont enfin pouvoir se reconstruire 30 ans après les viols qu’ils ont subis.