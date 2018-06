[L'édito de Pierrot Dupuy] Pas demain la veille qu’on ait peur de nous

Ce sera donc l’Argentine…



Vous l’avez compris, je parle de l’équipe de France et de la Coupe du Monde de football.



Depuis le match de mardi soir contre le Danemark, les Français sont inquiets et ne parlent plus que de ça.



"Tu as vu comme ils ont été nuls ?" ou encore "Grietzman, Lemar et Giroud dehors". Quand ce n’est pas carrément "Deschamps rentre ton case et laisse la place à Zizou"…



Ce n’est plus du football, c’est devenu une affaire nationale. C’est tout juste si le sort de la patrie n’est pas en jeu. Aux armes citoyens…



Cela étant dit, c’est vrai que les Français ont été particulièrement nuls mardi soir. Et pas que mardi soir d’ailleurs. Vous pouvez me dire la dernière fois où on s’est enflammés pour le jeu des Bleus ?



Et pourtant ils gagnent. Assez pour se qualifier pour la Coupe du Monde et assez pour se retrouver au second tour.



D’où la question que se posent certains : "Qu’est ce qui est mieux ? De gagner en jouant mal ou de perdre en jouant bien ?". J’ai envie de répondre "Gagner en délivrant un beau jeu", mais faut croire que c’est impossible.



Pourtant, ce ne sont pas les bons joueurs qui manquent. Nous avons actuellement en équipe de France ce qui se fait de mieux –ou presque- au monde. Nos joueurs valent une fortune au mercato et toutes les meilleures équipes du monde se les arrachent.



Mais alors, où est le problème ? D’où vient cette impression d’ennui qu’ils trainent sur le terrain ?



Quel contraste de les voir jouer après avoir regardé un autre match du Mexique ou du Pérou par exemple. Voilà des joueurs qui mouillent le maillot, qui ont envie de jouer, qui s’éclatent sur le terrain.



Les Français eux, donnent l’impression de jouer à la passe à 10 ! Peut-être faudrait-il leur rappeler que la finalité du football, c’est de marquer des buts…



Nous doutons tellement qu’avant le match contre le Danemark, tous les commentateurs étaient unanimes : "Il faut gagner pour éviter la Croatie". Maintenant que c’est fait, on entend les mêmes dire : "Attention, faut se méfier de l’Argentine et de Messi".



Mais bon dieu, si on veut devenir champions du monde, ça signifie qu’on doit battre toutes les équipes ! Ce n’est pas à nous d’avoir peur d’eux, mais à eux d’avoir peur de nous.



Malheureusement, en jouant comme on joue, ce n’est pas demain la veille…