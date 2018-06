[L'édito de Pierrot Dupuy] Médine au Bataclan, le genre de polémique inutile

Paris résonne actuellement d’une polémique dont elle a le secret. La droite et l’extrême droite réclament l’annulation des concerts que le chanteur Médine doit donner au Bataclan les 19 et 20 octobre prochains, au motif que le rappeur, dans des chansons sorties une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo, avait notamment affirmé :

« Je porte la barbe j’suis de mauvais poil

Porte le voile t’es dans de beaux draps

Crucifions les laïcards comme à Golgotha »



En 2011, dans le titre « Angle d’attaque », il avait déjà chanté :

«Ces porcs blancs vont loin

Passe moi une arme de poing

J’vais faire un pédophile de moins»



Et pour pouvoir se faire une opinion complète du sujet, dans un tweet publié hier, Médine réaffirmait sa condamnation du terrorisme :

«Avant tout, afin de lever toutes ambiguïtés, je renouvelle mes condamnations passées à l’égard des abjects attentats du 13 novembre 2015 et de toutes les attaques terroristes (...) Voilà 15 ans que je combats toutes formes de radicalisme dans mes albums».

Et il conclut son communiqué en posant la question suivante : «Allons-nous laisser l’extrême droite dicter la programmation de nos salles de concerts voire plus généralement limiter notre liberté d’expression ?»



L’extrême droite, dès la nouvelle du passage de Médine au Bataclan connue, est montée au créneau pour exiger la déprogrammation de ses spectacles, suivie peu de temps après par les ténors de la droite. La gauche de son côté défend la liberté d’expression, tandis que des représentants d’En Marche condamnent les propos mais affirment que ce n’est pas aux politiques de décider de la programmation d’une salle de spectacles. Un peu faux-cul comme position, si vous me permettez l’expression.



Alors, que faut-il en penser au final ?



Comme souvent, avant de se prononcer, il suffit de poser un principe simple, mais essentiel. Il n’est pas question de remettre en cause la liberté d’expression des artistes.



A moins qu’ils ne violent la loi, les chanteurs doivent pouvoir tout dire, même si ça ne nous plait pas. Même si ça nous choque.



A priori donc, au regard de la loi, Médine devrait pouvoir maintenir sa tournée au Bataclan en octobre. D’autant plus, et on a un peu tendance à l’oublier, c’est que s’il se produit au Bataclan, c’est à l’invitation des responsables de la salle, qui ont eux-mêmes été victimes de l’attentat. Qui sommes-nous pour juger à leur place ?



Vu comme ça, l’affaire semble entendue. Reste cependant un critère, la décence. Même s’il en a le droit, il est à mon avis mal venu, eu égard à la peine encore vive des victimes et de leurs familles, que Médine vienne chanter dans ce lieu de mémoire.



Mais la décence, c’est une chose entre Médine et sa conscience. Lui seul peut juger et lui seul peut décider d’annuler son concert. Comme Bertrand Cantat.