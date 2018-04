[L'édito de Pierrot Dupuy] La suppression de l'amendement Virapoullé : un faux débat

Depuis une semaine, et la fuite du projet de réforme constitutionnelle du Gouvernement dans la presse, partisans et opposants de l’amendement Virapoullé se déchirent. On se croirait revenus aux grands débats sur l’autonomie des années 70-80 pour un sujet qui est pourtant loin de mériter autant d’attention.



L’amendement Virapoullé prévoit que les collectivités de La Réunion, contrairement au reste de l’outre-mer, ne puissent pas demander à déroger aux règles nationales hors de leurs domaines de compétences.



L’ancien sénateur avait souhaité cela en 2003 pour deux raisons : la première parce qu’il souhaitait empêcher des « lois de pays » comme on en trouve en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Mais c’est bien mal connaître le droit : contrairement aux lois de pays de ces territoires, les habilitations dont il est question sont temporaires et très sévèrement contrôlées par le préfet et le Conseil d’Etat et doivent en outre recevoir l’approbation du Gouvernement et du Parlement.



La nouvelle réforme Macron renforcera d’ailleurs encore ce contrôle puisqu’il se fera une fois les mesures adoptées. De plus, si le gouvernement n’est pas satisfait du résultat, il peut les modifier après, comme il le ferait avec n’importe quel texte.



Enfin, il faut rappeler que ces dérogations sont toujours possibles à La Réunion dans les domaines où les collectivités exercent déjà leurs compétences.



La deuxième raison avancée par le maire de Saint-André est qu’en écrivant « le département et la région de La Réunion » dans son amendement, il est convaincu de pouvoir empêcher toute évolution statutaire de l’île, son vieux combat. Mais là encore, la majorité des juristes lui donnent tort : la Constitution prévoit toujours explicitement les procédures à suivre pour que La Réunion change de statut, ce qui signifie que c’est toujours possible.



Enfin, l’Histoire même lui donne tort puisque des 3 collectivités concernées, aucune n’a demandé à changer de statut pour l’instant et une, la Guadeloupe, a largement repoussé l’idée d’une collectivité unique, montrant que la pente n’est pas si périlleuse que Virapoullé veut bien nous le faire croire.



Plus probablement il s’agit pour le vieux lion de Saint-André d’une question d’égo personnel, ne pas voir « son » amendement constitutionnel défait de son vivant.

Pour autant, cette suppression est-elle la solution miracle tant vantée par ses défenseurs ? A l’évidence, non. Les autres Outremer n’ont, en 15 ans d’existence de ce pouvoir, réussi à ne l’utiliser qu’une seule fois pour un succès modéré.



Et si l’on regarde leurs situations économiques, elles ne sont guère plus florissantes que la nôtre.



S’il faut bien admettre que l’alinéa Virapoullé est à la fois contre-productif pour le territoire et incapable d’atteindre ses propres objectifs, il faut également admettre que sa suppression a peu d’intérêt pratique. Alors pourquoi en faire un tel combat ? Sans doute parce que beaucoup des personnes prenant la parole sur ce sujet aujourd’hui veulent en réalité jouer le match retour des combats politiques des années 80.



Pourquoi, plus simplement, ne pas plutôt inscrire dans la Constitution l’égalité réelle dont on nous a rabattu les oreilles ces dernières années ? Peut-être qu’ainsi nous mettrions l’Etat au pied du mur en le contraignant à nous donner les moyens dont nous avons tant besoin pour notre rattrapage.