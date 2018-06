[L'édito de Pierrot Dupuy] La coupe du monde des cocus

Ça y est, c’est parti.



Pendant un mois, la France, que dis-je ? le monde, vont vivre à l’heure de la coupe du monde de football.



Plus moyen d’ouvrir un journal, de regarder un chaine d’information en ligne ou d’écouter des infos à la radio sans que l’on ne vous parle de foot.



Ca vire à l’overdose !



On a beau aimer le foot, là ça devient insupportable.



J’en ai assez qu’on me parle pendant des heures de la blessure de Kylian Mbappé, comme si le monde tournait autour de l’attaquant français.



Et pendant ce temps-là, plus personne ne parle des menaces sur les minima sociaux, du tour de passe-passe sur les lunettes soi-disant gratuites où on vous donne d’une main pendant qu’on vous reprend d’une autre, ou encore de la réforme des retraites qui s’annonce.



Et je ne vous parle même pas de la problématique des migrants.



Et dire que j’en connais certains qui ont pris l’intégralité de leurs vacances annuelles pendant cette période, histoire de ne rater aucun match de la coupe du monde…



Pour conclure, je voudrais inciter tous les malades de foot –c’est à dessein que j’ai utilisé le terme de malades- à regarder une petite vidéo qui circule actuellement sur le net. On y voir une jeune et jolie chanteuse qui s’accompagne à la guitare, apparemment la copine ou la femme d’un passionné du ballon rond, qui envoie un message à son compagnon et à tous ses copains. Attention à ce que cette coupe du monde ne devienne pas celle des cocus. Pendant que tu regardes la télé au bar du coin ou chez des amis, il y en a peut-être un autre qui tire des pénaltys dans ton lit avec ta femme…