A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] La Coupe du monde : La nique aux racistes de tous poils





Nous y voilà enfin. Après un mois de suspense, de hauts et de bas, la nouvelle tant attendue est tombée : La France est championne du monde !



Je ne vais pas revenir ce matin sur le côté sportif de la chose. D’autres, bien plus qualifiés, l’ont fait avant moi. Je préfère pour ma part revenir ce matin sur les à-côtés de cette Coupe du Monde.



D’abord, un mot sur quelque chose qui m’énerve. Et quand ça m’énerve, je le dis. Marre de ces abrutis, et encore je suis gentil, qui n’ont que la haine à la bouche, la bave qui dégouline des lèvres. Selon eux, ce ne serait pas la France qui aurait gagné mais une équipe d’Afrique parce-que plusieurs de ses joueurs sont originaires du Cameroun, du Sénégal, du Togo ou du Mali.



Ce sont les mêmes, je vous laisse deviner pour quel parti ils votent, qui critiquent les originaires des départements d’outremer sur les réseaux sociaux en nous traitant de singes.



Didier Deschamps leur a bien répondu dès dimanche soir : « L'équipe de France a des joueurs d'origine africaine ou d'outre-mer. Et ça a toujours été une richesse pour le football et pour tous les sports français. Ils sont tous français, et tous fiers d'être français ». Non sans avoir fait remarquer qu’ils avaient tous été formés en France…



L’épisode est clos, jusqu’à la prochaine occasion où les mêmes n’hésiteront pas à vomir à nouveau leur haine. Vous avez remarqué d’ailleurs, haine ça rime bien avec FN et RN…



Comme j’ai envie de finir sur une bonne note, je garderai la liesse populaire pour la fin. Mais difficile de ne pas évoquer d’autres abrutis qui ne voient dans tout rassemblement, quel qu’il soit, pour une manifestation contre les attentats, un défilé de syndicats ou une commémoration de victoire à la Coupe du monde, qu’une occasion de casser et de piller.



Dimanche soir, ils s’en sont encore donné à cœur joie. En métropole, mais aussi à la Réunion où deux bus ont été incendiés à Ste-Clotilde et des poubelles enflammées ici et là à travers l’ile.



Ces débordements n’ont pas encore atteint la même intensité qu’à Paris, mais malheureusement, l’évolution de la société étant ce qu’elle est, il y a fort à craindre que nous y venions nous aussi. Tant qu’un pilleur pris sur le fait n’aura pour toute peine qu’un rappel à la loi ou quelques mois avec sursis, ça ne pourra que continuer et s’aggraver.



En Russie, qui compte pourtant les hooligans les plus violents au monde, il n’y a pas eu un seul incident pendant ce mois de compétition. Peut-être que Gérard Collomb, notre ministre de l’Intérieur, devrait aller suivre un stage de remise à niveau auprès de Vladimir Poutine !



Mais je voudrais qu’on se quitte sur une note d’optimisme et de joie. Dimanche soir, le hasard a fait que je me trouve sur St-Gilles. Quel plaisir ça a été pour moi que de voir tous ces Réunionnais réunis. Car oui, pour moi sont Réunionnais tous ceux qui habitent à la Réunion et qui ont envie de s’intégrer et de partager notre « vivre ensemble ».



Dimanche soir, il n’y avait plus de Zoreils ou de Créoles, de Cafres ou de Malbars... On était tous Français et fiers de l’être…



Tout le monde s’embrassait, tout le monde criait, tout le monde riait.



Et tout le monde se mélangeait. Y compris les voitures. Dans les défilés, il y avait de tout. Les Porsche Cayenne et autres 4x4 Jaguar étaient encadrés par des 206 de 20 ans d’âge ou par des voitures de M. tout le monde.



C’est ça aussi la magie de la Coupe du monde ! Pierrot Dupuy Lu 447 fois





