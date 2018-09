[L'édito de Pierrot Dupuy] L’Europe, le prochain terrain de bataille électoral

La prochaine élection générale qui se déroulera en France aura lieu le 26 mai prochain. Ce seront les élections européennes.



Même s’il s’agit d’une élection un peu atypique dans notre paysage politique, car souvent des partis y obtiennent des scores sans réelle relation avec leur poids réel, elle n’en sera pas moins intéressante. Ne serait-ce que parce qu’il s’agit de la première vraie élection, du premier test, depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République.



Or, un sondage Odoxa publié vendredi pour Le Figaro et France Info nous livre des résultats très intéressants. On y découvre que la liste de La République en Marche arriverait en tête avec 21,5% des intentions de vote, juste devant le Rassemblement National (21%).



Quand on connait les marges d’erreur des sondages, autant dire qu’ils sont à égalité...



La liste d’Emmanuel Macron est en baisse par rapport au précédent sondage, mais rien d’étonnant à cela dans la mesure où le président de la République lui-même vient de traverser une mauvaise passe et qu’il est lui aussi au plus bas dans les sondages.



Plus étonnant est le score de Marine Le Pen qui a elle aussi subi quelques difficultés, avec notamment sa mise en cause dans des affaires de détournement de fonds européens pour financer son parti. Et pourtant, malgré tout, elle réalise ce qu’on peut considérer comme un très bon score. Il est vrai que le FN a toujours fait de bons résultats aux européennes et ça devrait une fois encore se confirmer.



Et derrière ? Et bien c’est la débandade. Les Républicains ne feraient que 14% des voix, bien loin de leurs plus mauvais résultats. Rappelons que François Fillon avait recueilli 20% des voix au premier tour de la présidentielle, il y a un an, ce qui avait déjà été considéré comme un très mauvais résultat. Il est clair que la stratégie de Laurent Wauquiez ne marche pas. A trop vouloir copier les thèses du Rassemblement national, il n’aura réussi qu’à les rendre crédibles. Du coup, on assiste à une fuite des électeurs LR en direction de l’ex-Front national. La preuve, une fois de plus, que quitte à choisir, on préfère toujours l’original à la copie.



Ce n’est guère mieux du côté de la France insoumise qui ne recueillerait que 12,5%. Un score bien faible pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait 19,5% à la présidentielle. On aurait pu s’attendre à bien mieux, surtout à un moment où Emmanuel Macron est au plus mal dans les sondages. Manifestement, le discours du patron de la France insoumise a du mal à passer...



Quant aux autres, ils seraient là plus pour faire de la figuration que pour réellement exister. Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 6%, Europe Ecologie-Les Verts de 5%. Mais le comble est atteint par le PS qui ne ferait que 4,5%, oui vous avez bien entendu 4,5%, le parti Générations de Benoît Hamon 4% et les centristes de l’UDI 3%.



Voilà pour les résultats bruts. Mais il existe une autre grille de lecture. Les européennes seront un affrontement entre les pro et les anti Europe. Au travers des résultats de ce sondage, il peut paraitre intéressant de classer les Français en fonction de cette ligne de fracture. Pas toujours facile mais essayons quand même.



Parmi les pro-européens, on peut compter La République en Marche (21,5%), Les Républicains (14%), les socialistes (4,5%), Benoit Hamon (4%) et l’UDI (3%). Soit un total de 47%. En y rajoutant quelques petits candidats, on devrait atteindre les 50%, voire même les dépasser.



En face, le front des anti-Europe peut surtout compter sur Le Rassemblement national (21%), La France insoumise (12,5%), Nicolas Dupont-Aignan (6%), Les Patriotes de Florian Philippot (1,5%). Plus là aussi quelques petits candidats. Il n’empêche qu’on est en-deça des 50%.



Alors même que le parti d’Emmanuel Macron traverse une mauvaise passe, les Français seraient donc encore majoritairement favorables à l’Europe, même s’ils sont conscients qu’il faudrait la réformer en profondeur. Un résultat au final encourageant.