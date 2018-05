A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Indexation : La boite de Pandore est bel et bien ouverte





Revenons un moment sur ce fameux dossier de la sur-rémunération des fonctionnaires, remis sous les feux des projecteurs avec la décision de l’administration de supprimer l’index de correction sur les primes de la fonction hospitalière.



On a entendu beaucoup de politiques s’exprimer sur le sujet pour prendre la défense des fonctionnaires. En privé, nombre d’entre eux admettent que cette sur-rémunération devrait disparaître, à condition que l’argent économisé par l’Etat reste à la Réunion.



Mais en public, comment faire autrement que de dire l’inverse, sous peine de perdre les prochaines élections ?



La plupart des parlementaires se sont exprimés par voie de communiqués sur le sujet. On a même vu Ericka Bareigts soutenir officiellement les fonctionnaires, faisant mine d’oublier au passage qu’elle n’avait rien fait quand elle était ministre pour rendre légales ce surcroit de primes, alors qu’elle en avait le pouvoir.



Il en est une cependant qui est muette, c’est la sénatrice Nassimah Dindar. Ce qui, avouez-le, n’est vraiment pas dans ses habitudes… Il y a une raison à cela…



Les Réunionnais ont la mémoire courte. Souvenez-vous. C’était en mai 2013. Les pompiers étaient en grève à la suite de la décision de celle qui était à l’époque présidente du Département, de supprimer l’indexation de leurs primes jugées selon elle « illégales ».



Les syndicats des pompiers avaient fini par s’avouer vaincus devant l’intransigeance de Nassimah Dindar. Ils pensaient avoir trouvé une porte de sortie en demandant son avis au tribunal administratif sur le sujet. Lequel avait refusé de se prononcer. Bizarre, non ?



En fait, il semblerait que le trésorier payeur du CHU ait bel et bien ouvert la boite de Pandore…



De source syndicale, il apparaitrait que les fonctionnaires de la direction des Finances, tout comme ceux de la paierie départementale, toucheraient eux-mêmes ces fameuses primes indexées !



Ce serait amusant non, si demain on découvrait que le trésorier payeur qui a sucré l’indexation des primes des hospitaliers continuait lui, à la percevoir sur ses propres primes ?



Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de boite de Pandore. Vous imaginez bien que les syndicats de pompiers surveillent comme du lait sur le feu l’issue des négociations, la semaine prochaine à Paris, entre le gouvernement et les hospitaliers.



Si d’aventure, comme cela se murmure en coulisses, les hospitaliers obtenaient gain de cause, vous vous doutez bien que les pompiers se mettraient immédiatement en grève pour obtenir le rétablissement de leur propre indexation… Le comble serait qu’ils demandent en outre le rattrapage de ce qu’ils ont perdu depuis 2013…



Vous comprenez maintenant pourquoi Nassimah Dindar est aussi muette ? Pierrot Dupuy





