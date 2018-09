[L'édito de Pierrot Dupuy] Harcèlement : une baleine vaut huit femmes !

Mon éditorial sera exceptionnellement très court ce matin. Mais nul doute qu’il fera beaucoup parler...



Savez-vous Thibault, quel est le montant de l’amende qui sanctionne un harcèlement de rue à l’encontre d’une femme ? J’imagine que non puisque vous n’avez rien d’un harceleur... 90€ !



Et maintenant, connaissez-vous le montant de l’amende qu’encourent ceux qui harcèleraient une baleine en s’approchant de trop près ? 750€ !



Oui, vous avez bien entendu : harceler une baleine coûte 8 fois plus cher que de harceler une femme !



Je vous laisse faire les commentaires que vous voulez... Autour de moi, les femmes à qui j’ai soumis cette constatation m’ont répondu, avec le sourire : « Peut-être qu’on verbalise en fonction du poids »...



Pour être plus sérieux, loin de moi l’idée de m’offusquer du montant de l’amende concernant les baleines. Au contraire. Elle pourrait être bien supérieure et surtout, les contrôles devraient être plus fréquents.



Une jeune femme qui a participé il y a quelques jours à une sortie en mer pour aller admirer les cétacés de plus près au large de Saint-Gilles est revenue choquée par le comportement du skipper du bateau. Elle me disait que ça s’apparentait plus à une chasse à la baleine à pleine vitesse qu’à une observation sereine.



Sans parler du non-respect de la charte qui prévoit un maximum de 5 embarcations à proximité des cétacés.



Non. Si je devais avoir un regret, c’est que l’on ne sanctionne que de 90€ le harcèlement d’une femme. Sachant qu’en plus, il faut prendre l’abruti en question en flagrant délit, ce qui limite fortement la probabilité de la sanction.



Même si ce sont des idiots avec un QI de 10, on les imagine mal aller faire ça sous le nez d’un policier...