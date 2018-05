[L'édito de Pierrot Dupuy] Gaza : Chronique d’un drame annoncé

Les affrontements entre soldats israéliens et palestiniens ont fait au moins 59 morts lundi à Gaza.



Chronique d’un drame annoncé ai-je envie de dire.



Comment ne pas être révolté que des soldats armés puissent tirer sur des civils ?



Cela étant dit, attention à ne pas tomber dans un angélisme trop facile.



Comment aurait-il pu en être autrement quand tout le monde avait envie, ou tout au moins a tout fait, pour que ce drame survienne ?



Côté israélien tout d’abord. Le pays tout entier fêtait hier les 70 ans de la naissance d’Israël. Benjamin Netanyahu savait très bien ce qui allait se passer. Or, il n’a rien fait pour empêcher la tragédie qui s’annonçait. Bien au contraire.



On a même l’impression qu’il prend un plaisir malsain à montrer la puissance de son armée, sa capacité à protéger sa frontière, comme il dit. Comme si l’on peut retirer une quelconque gloire à afficher une sorte de tableau de chasse composé de civils, de femmes et d’adolescents.



Enfin, comment ne pas s’indigner devant le sort révoltant réservé par les Israéliens au peuple palestinien, en particulier celui de Gaza, parqué comme dans des animaux dans leur propre pays, interdit de se déplacer librement, et qui voit son territoire rogné petit à petit par de nouvelles colonies juives ? Sans parler de l’arrogance et du mépris affiché par les colons qui se baladent armés et qui ont pouvoir de vie et de mort sur eux. Comment ne pas résister dans ces conditions ?



Souvent, je me pose la question : Que ferais-je si j’étais à leur place ? Je suis sûr que je me rebellerais, moi aussi.



Côté américain ensuite. Comment ne pas mettre en cause la responsabilité d’un Donald Trump qui, conscient que ces journées s’annonçaient à risques, est venu jeter de l’huile sur le feu en choisissant précisément ce jour pour inaugurer la nouvelle ambassade des Etats Unis à Jérusalem.



Le simple choix de la ville sainte pour l’emplacement de cette ambassade, contre l’avis de l’ensemble de la communauté internationale, est une immense provocation. Jérusalem a vocation à devenir, un jour, la capitale d’Israël mais aussi du futur état palestinien, et la désigner comme seule capitale d’Israël, alors qu’aucun progrès n’est accompli en direction d’un futur état palestinien, revient à craquer une allumette dans une pièce remplie de barils de poudre…



Enfin, comment ne pas pointer du doigt la responsabilité du Hamas ? Qui se sert de civils comme de boucliers humains, dans le but de permettre à ses soldats de franchir la frontière et d’aller commettre des attentats en Israël. Qui va même jusqu’à payer les familles des futures victimes, pour les inciter à jouer les kamikazes…



Comment dans ces conditions espérer une amélioration de la situation quand tous les protagonistes font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça explose ? Encore et encore…