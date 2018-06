A la Une ... [L'édito de Pierrot Dupuy] Fer à repasser pour madame, écran plat pour monsieur





La fête des pères approche à grands pas. Plus que quelques jours pour trouver le cadeau miracle, celui qui ravira votre papounet chéri. A moins que ce ne soit tout simplement votre mari adoré.



Autant c’est relativement facile de trouver un cadeau pour une maman, autant c’est compliqué pour un papa.



Pour une maman, on peut toujours se rabattre, pour ceux qui ont les moyens, sur le traditionnel bijou. Encore qu’avec les bijoux fantaisie, il y en ait pour toutes les bourses.



Sinon, il y a un vêtement, un parfum, un objet de décoration pour la maison, le dernier roman de son auteur préféré ou encore un bon pour un massage.



Mais pour un papa ? Bien plus difficile… A une époque, on offrait une pipe. Ca ferait ringard aujourd’hui… Une boite de cigares ? Dépassé dans une période où il n’est plus à la mode de fumer.



Reste une belle chemise ou un parfum.



Mais voyons comment fonctionnent certains responsables de grandes surfaces.



Comme le faisait récemment remarquer une de mes amies, dans les grandes surfaces, pendant la fête des mères, les promotions portent sur… les aspirateurs, les fers à repasser, les machines à laver, les machines à café…



Alors que pendant la fête des pères, ce sont les écrans plats qui sont mis en avant, coupe du monde oblige.



Comme le soulignait cette amie, fort justement, les femmes aussi aimeraient s'asseoir dans un canapé et regarder la TV !



Et elle concluait par un : "Mesdames je vous incite à acheter pour vos hommes un aspirateur, un fer à repasser ou une machine à laver !!! Et n'oubliez pas de mettre en évidence le mode d'emploi !"



Ce n’est pas encore demain qu’on enlèvera de la tête de certains hommes ces stéréotypes qui datent de Mathusalem.



Pierrot Dupuy





