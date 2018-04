[L'édito de Pierrot Dupuy] Fakir a cloué le préfet au pilori

On connaît la propension des Réunionnais à donner des surnoms à un peu tout. Pour Fakir, c’est fait : il restera dans les annales comme « le cyclone express ».



Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je ne me souviens pas d’un cyclone qui se soit intensifié aussi rapidement, qui ait déboulé aussi vite… et qui soit reparti tout aussi rapidement. C’est simple, à 10h, il faisait beau sur St-Denis et le beau temps n’a pas tardé à revenir sur l’ensemble de l’île.



Il n’empêche qu’en très peu de temps, Fakir a quand même fait de gros dégâts. Matériels, ça se répare, mais aussi malheureusement humains, nous y reviendrons.



Il a fait aussi une autre victime, Amaury de Saint Quentin. Ce préfet n’a pas de chance. Alors que les Réunionnais commençaient à oublier ses maladresses de Berguita, voilà qu’une dépression venue d’on-ne-sait-où déboule en quelques heures un… 24 avril ! Du presque jamais vu…



On aurait pu penser que le préfet aurait tiré les leçons de la façon désastreuse dont il avait géré Berguita. Et notamment sa non-décision de passer en alerte rouge. Et bien, il n’en a rien été. Il a recommencé les mêmes erreurs.



Il n’a pas compris qu’un message, pour être entendu et appliqué, doit d’abord être compris par la population.



Et comment comprendre qu’on vous déconseille de prendre la route dans le Nord et l’Est à 6h du matin, mais qu’en même temps on ne prenne pas la décision de passer en alerte rouge sur l’ensemble de l’ile ? Le « conseil » de ne pas se déplacer sur toute l’ile n’est arrivé qu’à 10h.



D’ailleurs, pourquoi un « conseil » de ne pas se déplacer dans toute l’ile, plutôt qu’une alerte rouge à laquelle les Réunionnais sont habitués. J’aimerais qu’on m’explique la différence. Une question de responsabilité pour l’Etat ? Un souhait des chefs d’entreprise ? J’avoue ne pas comprendre. Et si je ne comprends pas, je ne pense pas être le seul…



Il faudrait que le préfet comprenne qu’on ne peut pas, depuis son bureau climatisé, comme sur un tableau noir, découper La Réunion en quartiers et n’interdire la circulation que dans le Nord et l’Est. Beaucoup de Réunionnais habitent dans le Sud et travaillent dans le Nord ou l’Est. Et pour ce faire, ils partent bien avant 6h du matin. Ce n’est qu’une fois arrivés à destination qu’ils découvrent qu’on leur « déconseille » de circuler. Trop tard.



Entre-temps, la route du Littoral a été fermée et ils se retrouvent coincés dans des conditions apocalyptiques, sans possibilité de rentrer chez eux.



Une décision de passer en alerte rouge doit être prise sur l’ensemble du territoire, même si certaines parties sont moins touchées que d’autres. Et bien plus tôt dans la nuit. Oui je sais, ça obligerait le préfet et certains hauts fonctionnaires à se lever à 3h ou 4h du matin. Mais il faut qu’ils sachent que c’est le quotidien de bon nombre de Réunionnais…



Au final, Fakir aura fait deux morts, un couple de jeunes mariés de 18 et 22 ans enseveli par une coulée de boue. Toutes nos condoléances à leurs familles.



Mais dans son malheur le préfet s’en sort bien. L’alerte rouge n’aurait pas empêché la coulée de boue de se produire. Imaginez les réactions des Réunionnais si les deux morts avaient été provoquées par un arbre qui s’était abattu sur une voiture, sur la 4 voies de Saint-André, par exemple…