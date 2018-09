[L'édito de Pierrot Dupuy] Avis de tempête sur l’Elysée

Sale temps pour Emmanuel Macron. Celui à qui tout semblait réussir au cours de sa première année de mandat voit les nuages s’accumuler au-dessus de sa tête.



Tout a commencé avec l’affaire Bennala à la mi-juillet. Un grain de sable en apparence, mais qui a grippé une machine jusque-là bien huilée.



A partir de là, tout est parti à vau-l’eau. Rappelez-vous ce défilé du 14 juillet où un des avions de la Patrouille de France s’est trompée dans l’envoi des couleurs du drapeau tricolore, et où deux motards de la gendarmerie se sont percutés. Du jamais vu. Et ce n’était qu’un début.



Dans le désordre, et sans tenir compte de l’importance de chaque incident, il y eut la mise en cause du secrétaire général de l’Elysée dans une sombre affaire de prise illégale d’intérêt au profit de membres de sa famille, la fameuse histoire de la piscine du fort de Brégançon...



Les vacances d’été étaient arrivées à point nommé et on pensait à l’Elysée que les Français auraient le temps d’oublier et que l’on pourrait repartir du bon pied à la rentrée.



Et voilà que tout part au contraire encore plus en sucette.



On apprend que l’affaire Bennalla est tout sauf enterrée. De nouvelles révélations sont parues dans la presse et comptez sur l’enquête parlementaire menée par l’opposition au Sénat, contrairement à celle de l’Assemblée nationale qui est contrôlée par les Macronistes, pour distiller savamment de nouvelles informations tout au long des 5 mois que doivent encore durer leurs investigations.



Dans le même temps, on apprend que la croissance sera plus molle que prévu. Dit comme ça, ça n’a l’air de rien. Mais comme on s’est engagé à respecter la fameuse règle des 3% de déficit imposée par Bruxelles, le gouvernement se voit contraint à faire beaucoup plus d’économies que prévu. Et de limiter les augmentations des aides familiales et des pensions de retraites. Ce qui fait, vous vous en doutez, beaucoup de mécontents.



Or qui dit économies dit réduction du nombre de fonctionnaires et diminution des investissements. On est entré dans une spirale infernale car s’il y a moins d’investissements, il y aura dans le futur encore moins de croissance.



Ajoutez à cela les délires de Donald Trump qui agit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En fait, il n’est pas aussi fou qu’il n’y parait. Son seul objectif est de créer de la richesse et des emplois supplémentaires pour les Américains. Et si possible d’affaiblir les autres, tous les autres : Russes, Chinois mais aussi, et c’est ça qui est nouveau, Européens.



Prenons par exemple le dossier iranien. En imposant de nouvelles sanctions à l’Iran, Donal Trump sait pertinemment qu’il risque de mettre le feu à cette région du monde, qui approvisionne en pétrole la planète entière. Enfin pas tout à fait. Sauf les Etats-Unis qui sont auto-suffisants grâce au pétrole et au gaz de schiste. Ce qui signifie que si demain un conflit éclate et que le prix du pétrole explose, tous les pays seront impactés... sauf les Etats-Unis, qui pourront continuer à produire pour moins cher.



Et tout ça, vous vous en doutez, n’est pas bon, mais alors pas bon du tout pour l’Europe. Et pour la France.



Et comme si ce n’était pas suffisant, voilà que Nicolas Hulot s’en va en claquant la porte et que la réforme du prélèvement à la source est remise en question, alors que tout semblait bouclé.



Je vous l’ai dit : quand rien ne va, rien ne va...