[L'édito de Pierrot Dupuy] Aurélien Centon, l’homme que personne n’a vu venir

Un maire de Droite de l’Ouest, dont je tairai le nom par charité chrétienne, interrogé sur le risque de voir Aurélien Centon faire un bon score dans sa commune, avait répondu : « Ki sa i conné Aurélien Centon ? »



Depuis dimanche, tout le monde ne parle que d’Aurélien Centon, quand bien même il ne sera pas présent au second tour dimanche prochain.



Voilà un homme que peu de monde connaissait effectivement il y a encore quelques semaines, qui se permet le luxe de battre à plates coutures Joseph Sinimalé dans sa commune et d’arriver largement en tête à Trois Bassins. S’il avait fait un meilleur score à Saint-Leu, il aurait été, à n’en pas douter au second tour, avec de grandes chances de l’emporter.



Qu’est ce qui peut expliquer un tel phénomène, que certains n’hésitent pas comparer à l’ascension fulgurante d’Emmanuel Macron à la présidentielle ?



Pourtant, tout sépare les deux hommes.



Emmanuel Macron est à la base un banquier. Il a fait de hautes études et a bénéficié de généreux donateurs qui lui ont permis de faire une campagne à l’américaine.



Aurélien Centon est à l’opposé. Issu de classes plus que modestes, il a longtemps été chômeur et occupe aujourd’hui un poste d’ouvrier dans une SEM spécialisée dans l’environnement dans l’Ouest. Et sa campagne, il l’a faite avec des militants dévoués, sans aucun moyens financiers.



Si comparaison il devait y avoir, elle serait plutôt à rechercher du côté de Jean-Hugues Ratenon, dont peu de gens avaient pronostiqué l’élection aux législatives dans l’Est, il y a de cela un an et demi.



Mêmes origines, même humilité, même sincérité. Tous les deux parlent avec le cœur et ça, les électeurs le sentent.



Si l’on ne devait retenir qu’un seul point de comparaison avec Macron, c’est peut-être qu’ils ont permis à un électorat complètement perdu, pour ne pas dire dégouté par la classe politique, une alternative, une troisième voie pour ne pas avoir à voter pour un des candidats du « système ».



La France insoumise a un temps joué ce rôle mais les coups de gueule improductifs de Jean-Luc Mélanchon finissent par lasser. Sans même s’en rendre compte, lui et ses candidats font maintenant eux aussi partie du « système ». J’en veux pour preuve le faible score de Perceval Gaillard dans cette primaire, même si l’on peut se demander si un autre candidat de la France insoumise n’aurait pas fait un meilleur score.



Face à Jean-Luc Poudroux, un vieux de la vieille, et à Pierrick Robert, un concentré de tous les défauts de son frère, les électeurs ont été séduits par la fraicheur de ce « marmaille les hauts », qui vit comme eux, qui parle comme eux, et qui s’est jusqu’ici donné sans compter pour les plus défavorisés. Ceux justement que le « système » laisse sur le bord de la route.



C’est connu que les candidats ne se préoccupent des autres que le temps de la campagne…



Reste une problématique, et elle n’est pas anodine. Certes, on peut avoir envie de dégager les « dinosaures », certes on peut avoir envie de se faire plaisir en votant pour quelqu’un de sincère et de nouveau… Mais il ne faut pas oublier que c’est un député que nous élisons, que nous allons envoyer à l’Assemblée nationale pour représenter la Réunion. Il va avoir à s’exprimer devant des ministres, devra argumenter face à des énarques, ira défendre nos dossiers dans les ministères.



Cela suppose un minimum de qualifications.



Conclusion ? A nos partis politiques de mieux choisir leurs candidats la prochaine fois car, sinon, l'abstention ne fera que croitre encore un peu plus à chaque élection. Ou alors, les électeurs seront de plus en plus tentés de privilégier la sincérité et la gentillesse… Pierrot Dupuy





