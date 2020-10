L'écrivaine réunionnaise Gaëlle Bélem retenue parmi les 10 finalistes du Prix des 5 Continents 2020

Auteure d’un premier roman très remarqué, ‘’Un monstre est là, derrière la porte’’ et publié aux éditions Gallimard, la Réunionnaise, Gaëlle Bélem est un des dix auteurs sélectionnés pour le Prix des cinq continents, un prix littéraire créé et décerné par l'Organisation internationale de la Francophonie depuis 2001.



Sorti en mars 2020, quelques jours avant le début du confinement, son roman a rencontré, avec beaucoup de succès, son public dans l’Hexagone et à La Réunion.



Il est actuellement en lice pour les trois prix du roman Métis (Grand Prix, Prix des Lecteurs, Prix des Lycéens) et le prix du Premier Roman de la SGDL destiné à encourager les nouvelles plumes.



Le Prix des cinq continents de la Francophonie dont son roman est finaliste est une récompense qui met en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents.



Première femme de l’île de La Réunion à avoir publié un roman chez Continents Noirs, collection de Gallimard qui fête ses vingts ans cette année, Gaëlle Bélem fait désormais partie des dix auteurs retenus sur les 132 œuvres initialement en lice pour ce prix de la francophonie.



Parmi les membres du jury international figurent l’écrivain franco-mauricien et prix Nobel de littérature Gustave Le Clézio, le romancier congolais Wilfried N’Sondé ou encore l’académicien René de Obaldia.



Le nom du lauréat sera dévoilé en fin d’année.