A la Une .. L'écrivain Daniel Honoré n'est plus, La Réunion lui rend hommage

Daniel Honoré est décédé jeudi 18 octobre 2018 à l'âge de 79 ans. L'écrivain et poète né à Saint-Benoît était un passionné et un fervent défenseur de la langue créole. Nouvelles, proverbes, contes... il a été également l’auteur de nombreux recueils de poésie et a notamment publié, en 2002, un Dictionnaire d’expressions créoles.



Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient :



"Hommage à Daniel Honoré, zarboutan nout kiltir



Ceux qui l’ont connu pourront en témoigner, Daniel Honoré inspirait par son humilité et sa discrétion. Avec l’expérience et le grand talent qu’on lui connaissait, il a bataillé toute sa vie pour la langue créole, notre langue. Daniel Honoré nous a quitté aujourd’hui et c’est avec une immense tristesse que nous l’accompagnons dans ce grand voyage, là où les mots, les rêves, les zistwar ne s’éteignent jamais.



C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous remémorons son œuvre : ses fonnkèr, ses romans, ses contes, ses sirandanes… Daniel Honoré était un grand militant, militant de notre patrimoine, militant de notre langue créole, militant de notre identité réunionnaise. Notre camarade, fervent défenseur des idées du PCR, n’a eu de cesse de défendre nos couleurs réunionnaises, notre péi et nos richesses.

Formation Rakontèr Zistwar, concours Lankréol… Ce pédagogue souhaitait transmettre et partager sa connaissance, son kozé, son fonnkèr. Daniel Honoré s’est toujours montré disponible, à l’écoute, guidé par cette soif d’accompagner et de valoriser nos talents.



Daniel Honoré a vécu de longues années à Sainte-Suzanne est s’est fortement investi dans la vie de notre commune. Il a d’ailleurs été à l’initiative du festival de contes créoles, dont la 5ème édition démarre le lundi 22 octobre, comme si le calendrier souhaitait lui rendre hommage, lui aussi. Nous dédierons ce festival à notre camarade Daniel. Puissent nos fonnkèr le guider vers sa dernière demeure.



A sa femme, à ses enfants, à sa famille, à ses amis… J’adresse mes plus sincères condoléances et mes pensées émues. A tous ses caramades fonnkézèr, j’envoie beaucoup de courage pour poursuivre le combat, aussi dignement que Daniel l’a mené jusqu’à son dernier souffle.



A tous les Réunionnais, nous perdons un monument immense de notre patrimoine. Je vous invite, tous et chacun, à (re)plonger dans son œuvre en hommage à celui qui a tant donné pour sa langue, notre langue ; celui qui a tant donné pour La Réunion et les Réunionnais." - Maurice GIRONCEL, Maire de Sainte-Suzanne





"La FSU apprend avec une grande tristesse le décès de Daniel Honoré. La FSU tient d’abord à adresser ses plus sincères condoléances et tout son soutien à sa famille aujourd’hui endeuillée. La FSU tient aussi à saluer l’engagement de ce grand militant de la langue et de la culture Réunionnaises ; ses nombreux ouvrages, poèmes, romans, nouvelles, contes, son dictionnaire sont et demeureront des contributions majeures au patrimoine immatériel de notre île." - Marie-Hélène DOR





"Rèspé. Daniel HONORÉ, nout dalon, nout lamontrèr, nout moun angazé pou galize nout vi, nout somin , la désot la vi.

Nout Poèt, nout Romansié sansib , sinp, modès, diskré, in modél, in vré moun La Rénion. In grangran pèrt .

Li la dékri anou dan son bann roman, luniver réioné , in luniver kaskassé akoz la situassion lesklavaz la pa rante dann liv LISTWAR , in luniver démonté akoz lérans in lidantité mal fagoté, in « doubkèr » déshiré.

Daniel: In konéssèr, li porte lâme réioné.

Li la pa kite anou : li rès dan nout kèr, dan nout koko: li di anou : « dobout sanpié » , pik dopin, pous pli dvan, atann pa baton gramoun pou traverse la rivir.

L’EDUCATION NATIONALE na lo DEVOIR FÉ RANT Daniel HONORÉ DAN SON PROGRAME.

Nous le demandons et nous y veillerons.

Mersi Daniel, ou va mank anou é ou ou va rès touzour èk nou.

Mi partaze lo doulèr son madame, son famiy.

Daniel: LA RÉNION É TOUT DOMOUN ISI LABA I DI AOU : MERSI" - Yvette Duchemann



"Après Julien RAMIN mercredi, aujourd'hui jeudi c'est un autre zarboutan de la Réunion qui nous quitte. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la mort de Daniel HONORE à l'âge de 79 ans. Né à Saint Benoit, ce grand Monsieur est l'un des pères du kozé et de l'écriture en créole.



Son livre gramoun la di, rempli de proverbes, de devinettes; ses poésies: les chemins de la liberté ou encore tiflère la misère; ses romans comme cemin bras canot; sans compter ses contes, ses légendes, son dictionnaire, font de Daniel HONORE l'homme que la met' en l'air nou't façon de vivre, nou't façon d'exprime a nou. A travers tout cela il racontait la vie lontan pour que les générations nouvelles n'oublient pas leurs racines.



La Réunion perd un grand défenseur de l'identité Réunionnaise. A sa famille, à ses proches, je présente mes très sincères condoléances." - Jean Hugues RATENON Député de la Réunion





"J’apprends ce soir le décès d’un grand homme, d’un grand monsieur de la culture et de l’identité réunionnaise. Daniel HONORE nous a laissé. C’est une partie de notre patrimoine qui s’en va. Modeste et humble, convaincu, déterminé et engagé, il dégageait un charisme naturel et une sagesse remarquable. Une intelligence tellement évidente. Son départ laissera un grand vide dans la vie réunionnaise.

Avec beaucoup de peine, j’adresse mes très respectueuses condoléances à son épouse ainsi qu’à toute sa famille." - Eric Fruteau





"Il y a comme cela des personnages qui constituent des figures tutélaires dont la disparition vous rappelle soudain, brutalement, que l’Homme est mortel. Daniel HONORE faisait partie de ceux-là. Rarement l’expression « Zarboutan nout kiltir » aura été aussi proche de l’essence du personnage.



Militant politique, Daniel l’aura été incontestablement. Car vouloir défendre sa langue natale, le jeune adulte qu’il devient au début des années 60 découvre assez vite que c’est perçu comme un acte politique, voire subversif. Qu’à cela ne tienne, défendre l’identité réunionnaise sera son combat, quel que soit le sens qu’on lui prête, ses armes, la création, la mise en lumière et la pédagogie, autour des textes qui expriment cette identité.



Pour le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, Daniel HONORE fut, plus qu’un compagnon de route. Lui-même, de 2005 à 2011, membre du Conseil, Daniel n’avait pas attendu 2005 pour se mettre en dalonaz avec nous. Il est à l’origine de LanKRéol, premier concours ayant pour vocation d’encourager et de promouvoir l’écriture en créole réunionnais et en fut l’un des moteurs.

À sa femme, sa famille, ses amis et à la planète culturelle créole, le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement présente ses sincères condoléances et s’associe à leur douleur". - Roger RAMCHETTY – Président du CCEE – et toute son équipe



"Nous avons appris hier soir avec stupeur le décès de M. Daniel HONORE. Je salue ici le professeur toujours à l’écoute de ses élèves, l’Homme politique souvent confronté à des violences pour défendre ses convictions, le grand écrivain défenseur de la culture et de la langue créole mais aussi le Président fondateur de l’association Bénédictine culturelle chinoise (A.B.C.C .) qu’il a créé pour la sauvegarde et la promotion des traditions et de la culture chinoises.



Le conseil d’administration de l’ABCC se joint à moi pour adresser à ses proches et à toute sa famille nos sincères condoléances et pour rendre un dernier hommage à ce Grand Homme de lettres réunionnais et au 1er président de notre association." - Henri CHANE TEF, Président de l’ABCC



"La Fédération Socialiste de la Réunion adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches endeuillés de l’écrivain Daniel Honoré. C’est avec émotion que nous saluons ce grand militant de la langue et de la culture réunionnaises." - Fédération Socialiste de La Réunion



"Kriké kraké, le kont kréol est en deuil



C 'est avec beaucoup de tristesse, que j'ai appris le décès de Daniel Honoré.

Un ami, nout Rakontèr Zistoir, écrivain, conteur réunionnais nous a laissés.

Daniel Honoré a consacré une grande partie de sa vie à militer pour la reconnaissance de la culture et de la langue créoles.



Daniel Honoré inscrit son nom, son combat dans l'Encyclopédie des contes.

Ces proverbes, ces « Zedmo » ( devinettes) ornent « nout lang kreol », la langue du peuple réunionnais.



Ces nombreux ouvrages ont mis en lumière « nout kozé » qui n'était surtout pas pour lui une langue patois.

Membre actif de l’association Union pour la Défense de l’Identité Réunionnaise, ( UDIR), Daniel Honoré a été l’initiateur du concours « Lankréol » qui organise des stages de « rakontèr zistoir », des animations dans les écoles, collèges, lycées, médiathèques.

Kriké, kraké, Daniel

Zistoir Ti Jean, zistoir Gran diable

Rakonter zistoir le touzour paré

Sincères condoléances à toute la famille" - Aline Murin Hoarau Conseillère Régionale, déléguée à la culture N.P Lu 484 fois





Dans la même rubrique : < > L'Alizé Plage dans le viseur du Collectif de défense du DPM [Pierrot Dupuy] Légaliser le zamal, une fausse bonne idée