L’économie, religion d’Etat

Nous vivons dans une civilisation où la domination de l’intérêt, du calcul, du quantitatif et de l’économique est devenue hégémonique (Edgar MORIN). Le passage de la tempête Berguitta et sa gestion par les pouvoirs publics d’Etat ont été un nouvel exemple flagrant. Pour de sacro-saints intérêts économiques, on a préféré laisser aux Réunionnais la responsabilité de sortir ou pas de chez eux, d’aller travailler ou pas. On a même fait appel à la solidarité des employeurs, après celle des propriétaires pourquoi pas ? Mais lorsqu’on voyait toutes ces images de rivières en crue, filmées de très près avec des téléphones portables, il est clair qu’hier un certain nombre de Réunionnais ont pris de gros risques !



Est-ce de la faute du Préfet ? Notre système d’alerte est-il inadapté ? Puisqu’on ne peut avoir des niveaux d’alerte différents pour tout le territoire, pourquoi ne pas recourir au niveau le plus élevé pour protéger ceux qui sont le plus en danger ! Pourquoi l’intérêt de ces derniers n’a pas prévalu sur ceux qui étaient au sec ? Car en agissant ainsi, somme toute en déchargeant toute responsabilité sur les habitants et leurs maires, l’Etat a failli à sa mission ! Celle de protéger.



En tout cas si le Préfet voulait donner aux Réunionnais l’image d’un Etat protecteur, pas sûr qu’il ait réussi !