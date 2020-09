Courrier des lecteurs L' écologie a bon dos

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 09:02 | Lu 89 fois





Ils cherchent à être omniprésents dans la vie française..à tout dicter, tout remettre en cause pour asseoir leur façon de voir et leur modèle de vie sociétale, les nouveaux imposteurs. Le panel des intégristes qui polluent la vie tout court s' élargit à eux..



Ce ne sont les émouvants consommateurs qui font leurs achats de fruits et légumes chez "Naturalia " aux prix 4 fois plus chers que partout ailleurs, histoire de se distinguer et de montrer son pouvoir d' achat quand l' Insee annonce que 30% des Réunionnais ont des fins de mois difficiles, il y aussi ceux qui produisent des pages de publications copiées collées de revues spécialisées dans la convertion à l" écologie ..



J' en passe...



Plus direct et plus parlant le coup de gueule de Pascal Praud..dont voici le lien et qui illustre ce que les écologistes sont capables de faire, faire naître l' hystérie.



https://m.programme-tv.net/news/tv/261189-pascal-praud-pousse-un-enorme-coup-de-gueule-jen-ai-assez-de-cette-societe-dans-quel-pays-on-va-terminer-video/