L'école maternelle de l'Etang Saint-Leu vandalisée

Cinq classes de l’établissement saint-leusien ont été vandalisées la nuit dernière. Sur son compte Facebook, la mairie signale que du mobilier a été renversé et du matériel pédagogique saccagé…



"Conséquence ce lundi matin, les enseignants, le personnel communal et les élèves n’ont pas pu entrer dans l’école au grand désarroi de tous. Les activités scolaires ont été suspendues pour permettre aux policiers municipaux d’effectuer les constatations d’usage. La gendarmerie a ouvert une enquête. La sécurité des élèves et du personnel prime avant tout. Les services municipaux sont désormais à pied d’œuvre pour remettre en état l’école afin de pouvoir rouvrir dès demain l’établissement."



La mairie indique qu'elle tiendra la population informée de l’avancée des opérations de nettoyage mais d’ores et déjà, "la Commune condamne fermement ces actes de vandalisme dont les enfants sont les premières victimes."