L’école de la 2ème Chance Réunion recrute ce jeudi 19 mai

Ce jeudi 19 mai, l’École de la 2ème Chance Réunion organise une session de recrutements de 8h30 à 12h à la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul. (34 Quai Gilbert, en face de la place du Marché Forain). Association à rayonnement national, le Réseau des Écoles de la 2e Chance en France (Réseau E2C France) accompagne chaque année sur le plan national plus de 15 000 jeunes sans qualification et sans emploi vers une insertion sociale, citoyenne et professionnelle. À La Réunion, depuis 2012, plus de 4 600 stagiaires ont été accueillis. Mis en place par la Région Réunion, l’État et leurs partenaires, ce dispositif a pour but d’accompagner les jeunes Réunionnais de 16 à 25 ans sans diplôme ni qualification vers l’insertion socio-professionnelle.



Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès du 0262 55 77 92.