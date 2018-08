L’école de handball de Saint-Gilles-les-Hauts créée

Ils organisaient plusieurs manifestations. Notamment une opération réservée aux plus petits le samedi 18 août dernier au gymnase de Plateau Caillou. Suffisant pour exprimer la passion qui les anime et démontrer leur dynamisme. Malgré un délai très court pour l’organisation, une fois encore, le public répondait présent.



Les marmailles découvraient, pour la plupart d’entre eux, les bases du jeu et s’amusaient dans des conditions idéales, encadrés par des éducateurs diplômés et des membres de l’association toujours prêts à mettre la main à la pâte. Joseph Sinimalé, le Maire de Saint-Paul, passionné par cette discipline, se félicite de l’initiative et encourage l’équipe à poursuivre dans ses actions.



L’occasion pour lui de saluer et d’accompagner, sur place ou par un soutien logistique, ce nouvel envol. N’hésitez pas à visionner la vidéo du premier magistrat en pleine séance de pénalty. Et devinez quoi, il transformait son tir grâce à l’aide (in)volontaire du gardien adverse.



Cliquez sur ce lien pour regarder sa prestation. À l’aube d’une nouvelle saison handballistique qui s’annonce sous les meilleures auspices, le Saint-Gilles HBC redonne donc aux jeunes des quartiers, la possibilité de pratiquer à nouveau leur sport favori dans les meilleures dispositions.



En pleine vacances scolaires, le club lançait aussi un tournoi amical regroupant plusieurs générations de handballeuses et handballeurs sur le plateau Chastanier à Saint-Gilles-les-Hauts, le 18 juillet. Certains sportifs venaient même des autres communes de l’île pour participer à une journée conviviale et riche en émotions.