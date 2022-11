Communiqué L'école de danse Ismael Aboudou en difficulté financière : L'artiste-peintre Richard Riani apporte sa contribution

En proie à des difficultés financières aggravées par la crise covid, le centre de danse Ismael Aboudou et les structures qui y sont adossées sont en péril. Pour aider la structure à sortir la tête de l'eau, l'artiste Richard Riani a décidé d'offrir cinq toiles qui seront mises en vente au profit de la structures. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:02

Le communiqué de Richard Riani :



Ayant appris les difficultés que traverse l'école de danse Ismaël Aboudou qui est une institution culturelle importante à la

Réunion, j'apporte mon soutien à la CIA .



La culture souffre beaucoup depuis la crise Covid et la CIA est l'exemple même de ces entreprises qui tirent Io diab par la ké po

sorte dan malizé. L'art est union et en tant qu'artiste contemporain j'apporte ma solidarité en offrant 5 toiles pour une valeur de plus de 10.000€ à la CIA.



L'exposition des œuvres se fera à l'école de danse Ismaël Aboudou à partir de jeudi 10 novembre jusqu'au 5 décembre avant mon départ pour ma prochaine expo à Miami en décembre .



Je donnerai l'intégralité de la vente à la CIA car j'estime que cette école de danse doit vivre et continuer ses aspirations.



Un pèp san la kiltir lé kom in pié letchi sans son rasine.



Richard Riani