Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON L'école de Champcourt prend le nom de Paul Vergès Ce vendredi, le Maire du Tampon, André THIEN AH KOON et les élus du Conseil Municipal, en présence de Pierre Vergès et de sa famille, de Monsieur Elie HOARAU et sa femme Gelita, de Monsieur TECHER Maire de Cilaos, ont rendu hommage à une personne avec un engagement fort et sincère en faveur de son territoire. Grâce à cette plaque commémorative, ce nom et l’homme qui l’a porté, ne demeurera pas seulement une flamme brillante dans l’Histoire de France, mais un souvenir vivant dans le cœur de chacun et dans l’esprit de ceux qui nous succéderont.

Paul VERGES fut avant tout un héros de la résistance. En effet, il s’est engagé dans les forces françaises libres avec son frère Jacques, et a intégré l’école des Officiers Parachutistes de Ribbesford en 1943. L’année suivante, il est parachuté sur le territoire français. A la fin de cet engagement, pour la libération il rentre à La Réunion et s’engage auprès de son père Raymond au sein du Comité républicain d’action démocratique et sociale. Combattant acharné pour la lutte des pauvres, ses actions au quotidien lui ont valu d’être élu en avril 1955 Conseiller général dans le secteur de Saint-Paul, puis Député lors des élections législatives de 1956 où il succèdera à son père.



Fondateur du parti Communiste réunionnais en 1959, il reprend le journal Témoignages fondé par son père. Il devient Maire du Port en 1971 et Député européen en 1979, tout en étant interdit de radio et de télévision jusqu’en 1981. Engagé par ses convictions, il démissionne de son mandat de Député en 1987 pour manifester son désaccord sur la loi de parité sociale du 31 décembre 1986 laquelle privait les Réunionnais de leur droit à l’égalité sociale. Il revient sur le devant de la scène en mars 1993 en étant réélu Député et c’est ainsi qu’il laisse la place de la direction du PCR à son ami Elie HOARAU.



L’éloquence des mots et la force des convictions de celui qui, sollicitant la confiance du peuple, souhaitait voir La Réunion changer d’époque. Tout au long de sa vie, il n’a cessé de se battre pour la grandeur de son île et c’est assurément au cours de ses différents mandats politiques, qu’il laissa le plus grand souvenir de son humanisme sincère et de sa profonde loyauté.



Ardent défenseur de la cause du réchauffement climatique, il fut le fondateur de l’Agence Régionale de l’Energie de La Réunion en 2000, afin de répondre urgemment aux enjeux du changement climatique et de diffuser cette démarche aux autres îles du globe. Cette passion qui l’animait a fait qu’il a été nommé en 2002 Président de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique en France et dans les DOM TOM.



Elu Président de Région pour la première fois le 23 mars 1998, celui-ci n’a sans cesse œuvré pour le développement de son île notamment de ses micro-régions. Je veux pour exemple la route des Tamarins et au Tampon il nous a accompagnés pour la retenue collinaire des Herbes Blanches, le lycée Pierre Lagourgue de Trois-Mares etc.



C'est avec une émotion forte partagée par les personnes présentent aujourd'hui, que l'école Champcourt porte désormais le nom de Paul VERGES.















