Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’école Sarda-Garriga embellie par les marmays de la Ville La Ville de Saint-Paul a récemment mis en place une initiative visant à embellir les parterres extérieurs de l’école Sarda-GARRIGA.



L’objectif était de rendre les abords de l’école plus agréables et beaux, offrant ainsi un cadre de vie plus plaisant pour les enfants et les enseignants.

L’initiative a été un succès, grâce à l’enthousiasme des enfants et leur implication dans la réalisation de cette action.

Dans la continuité de cette action, le jeudi 06 avril 2023, les enfants de l’école ont participé à la plantation d’arbres et de végétaux à l’intérieur de la cour. Cette deuxième étape a été couronnée de succès, grâce à la participation active des enfants.

Cette initiative est un bel exemple de collaboration entre la Ville, les associations et les écoles, pour améliorer le cadre de vie des plus jeune et offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage aux enfants. Cette plantation a été réalisée le mercredi 29 mars 2023, avec la participation de 16 enfants de l’association périscolaire les Petits Boucaniers et leurs encadrants.L’objectif était de rendre les abords de l’école plus agréables et beaux, offrant ainsi un cadre de vie plus plaisant pour les enfants et les enseignants.L’initiative a été un succès, grâce à l’enthousiasme des enfants et leur implication dans la réalisation de cette action.Dans la continuité de cette action, le jeudi 06 avril 2023, les enfants de l’école ont participé à la plantation d’arbres et de végétaux à l’intérieur de la cour. Cette deuxième étape a été couronnée de succès, grâce à la participation active des enfants.Cette initiative est un bel exemple de collaboration entre la Ville, les associations et les écoles, pour améliorer le cadre de vie des plus jeune et offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage aux enfants.





Dans la même rubrique : < > Les marmay Saint-Paulois ensemble pour l’égalité des droits Spectacle d’illusion pour nos séniors