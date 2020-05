Courrier des lecteurs L’école : NON … La plage : OUI … Par JANUS - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 09:29 | Lu 99 fois

Nous avons les élus que nous méritons …



Des élus qui fonctionnent au « médiamétre » et non pas à l’intérêt général …



Nous avons des élus qui refusent d’ouvrir les écoles … Et qui réclament l’ouverture immédiate des plages …



Nos enfants n’iront pas à l’école, mais ils seront libres d’aller à la plage.

Le risque serait donc moindre d’être contaminés à la plage qu’à l’école ???



A qui va-t-on faire croire cela ???



A l’école, ils devront respecter des règles de sécurité sanitaire … A la plage, il n’y aura aucune règle à respecter …



A l’école, ils seront sous le contrôle d’adultes … A la plage, aucun contrôle …



Dans quel monde vivons-nous ???



Elus et certains parents, d’un commun accord, demandent l’ouverture immédiate des plages, bien avant que les écoles ne soient ouvertes …

Elus et certains parents, d’un commun accord, demandent à ce que les écoles restent fermées jusqu’en août 2020 …



Je voudrais féliciter les rares élus qui ont le courage d’ouvrir les écoles de leurs communes, sans tenir compte des sondages et des avis de certains parents …

Ces élus-là peuvent se dire des « élus de la République » parce qu’ils font passer l’intérêt des enfants avant leur prochaine campagne électorale.



Honte à ces autres élus qui jouent sur la peur des parents, quitte à entretenir cette peur pour justifier leur lâche décision.



Honte à ces élus qui privilégient leur électorat au détriment de l’avenir de nos enfants.



Nous avons les élus que nous méritons …

Combien de parents sauront s’en souvenir lors des prochaines élections municipales.