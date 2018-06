<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul L’école Emile Hugot à Savanna aux couleurs du développement durable Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, les élèves de l’école Emile Hugot à Savanna ont procédé à la restitution, ce mardi 5 juin, d’une oeuvre en matériaux de récupération : une création d’une usine bâtiment principal et silo ! Parents et enfants étaient invités à la restitution placée sous le signe du développement durable.

Trois classes ont participé à la personnalisation d’une oeuvre en matériaux de récupération réalisée avec l’aide des médiateurs de Cycléa. Symboliquement le choix s’est porté sur la création d’une usine : bâtiment principal et silo s’il vous plait !



En parallèle, parents et enfants ont pu découvrir l’après-midi une exposition de photos mettant en scène les élèves durant les interventions afin qu’ils puissent se rendre compte du travail effectué. Aussi, quelques photos de sites de Savanna ont permis de sensibiliser le public -petits et grands- sur le thème de la gestion des déchets.



Les enfants sont les futurs ambassadeurs de demain en matière de développement durable !



Les médiateurs de Cycléa sont intervenus dans l’école à trois reprises, auprès de trois classes de CE2, CM1 et CM2. Leur mission : sensibiliser au tri des déchets et aux éco gestes ; récupérer les questionnaires (questionnaires destinés aux familles sur leur gestion des déchets) et dépouillement avec les élèves ; puis préparation de la restitution (oeuvre, panneaux).



En marge de cette restitution, la matinée était consacrée à la découverte des 6 stands de sensibilisation ludique placée sous le signe de la gestion des déchets et éco gestes animés par Cycléa, Sciences Réunion, la SPL Energies Réunion ou encore le TCO. Les marmailles ont pu (re)découvrir les bonnes pratiques sous forme de petits jeux, participer à un atelier de création de petits objets de la vie quotidienne en matériaux de récupération ainsi qu’à un petit jeu questions/réponses.



A l’issue de cette journée, les élèves ayant participé à ce projet ont tous obtenu avec succès le diplôme des « Petits médiateurs de l’environnement ». Ville de Saint-Paul





