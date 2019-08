L’école Elsa Triolet à la Ravine Blanche refaite à neuf

L’école Elsa Triolet à la Ravine Blanche a été refaite à neuf. L’opération de désamiantage, de déconstruction puis reconstruction s’inscrit dans le programme Eco quartier ANRU pensé depuis 2007. Sur 1 857 m2 de surface totale, matériaux et "espaces extérieurs les plus naturels et diversifiés ont donc été proposés afin de soutenir le développement et l’éveil de la curiosité des jeunes enfants".



L’ école maternelle Haute Qualité Environnementale comporte notamment 11 salles de classe, une salle de motricité, une aire de jeux et un potager. "Elle a été élaborée dans une démarche de construction durable, en limitant au maximum son impact environnemental sur le site et en favorisant son intégration dans le quartier de Ravine Blanche".



Coût de l’opération: plus de 6 millions d’euros, financée par la Région, l’Etat et la commune. "Une école où, je pense, il fera bon apprendre", a déclaré le maire, Michel Fontaine.