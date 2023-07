Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’école Artistique Intercommunale de l’Ouest a fêté ses 10 ans L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EIAO) a célébré son dixième anniversaire le dimanche 2 juillet. À cette occasion, une grande représentation a eu lieu à l’usine de Vue Belle à La Saline, rassemblant plus de 350 élèves, intervenants et pédagogues de l’école à partir de 16 heures.

Le public était présent pour applaudir l’engagement et le dévouement des élèves, des professeurs, des intervenants et des pédagogues de l’École Artistique de l’Ouest. Ce projet, dirigé artistiquement par KAFMARON, est le résultat d’un travail mené depuis plus d’un an par l’EIAO. Il s’agit d’une fusion de différentes formes d’art, notamment les arts visuels, la musique, le cirque, le théâtre et la danse.



Sous les applaudissements chaleureux, le public a pu assister au défilé de cinq chars représentant les cinq communes du Territoire de la Côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu), accompagnés de chants, de danses et de performances circassiennes.



Des textes fascinants issus du concours “In fonnkèr pou mon komune” ont également été mis en avant. Les festivités se sont clôturées par un concert donné par les élèves de l’EAIO. À noter également la participation de l’artiste Danyèl WARO, qui était présent dans ce lieu historique emblématique de la commune.







Dans la même rubrique : < > Des travaux réalisés à la bibliothèque de Bois-de-Nèfles Le Conseil municipal à suivre en direct