L'écocité bascule "dans l'ère de la réalisation"

Un projet partenarial d'aménagement a été signé ce mercredi au siège du TCO. Objectif : dresser la feuille de route de l'écocité pour les dix années à venir. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 17:48 | Lu 288 fois





"C’est un moment historique. C’est notre feuille de route commune sur les dix années à venir", se réjouit Emmanuel Séraphin, président du TCO. Ce document vient en effet apporter une traduction opérationnelle, phasée et financée jusqu'en 2030. Alors que le projet semblait stagner depuis plusieurs années au stade d'esquisse, ralenti par des



Logements, voies de bus et pistes cyclables



Pour mémoire, l'écocité est une grande opération d'aménagement urbain initiée en 2008, qui tend à bâtir "un nouveau modèle de ville tropicale et durable". Le projet s'étend sur 5.000 hectares et concerne les communes de Saint-Paul, du Port et de La Possession et ne devrait s'achever qu'en 2050.



La feuille de route prévoit la réalisation d’ici 2030 de 6.000 logements sur les 485 hectares de foncier (dont 88% sont déjà maîtrisés par les collectivités), 14 km de nouvelles voies de bus anticipant l’arrivée d’un réseau ferré à plus long terme, plus de 40 km de voies cyclables, 350.000 m2 dédiés aux activités économiques, ainsi que des réalisations comme la Cité de la Gastronome Réunionnaise à Cambaie, le Campus d’innovation tropicales et insulaires au Port ou encore le Hub agricole de La Possession.



Au total, ce sont 14 opérations d’aménagement que la collectivité projette sur les dix années à venir, dont font partie la Zac Cambaie Omega sur Saint-Paul, actuellement au stade de consultation préalable, l'écoquartier cœur de ville, qui a déjà commencé à sortir de terre à La Possession, et l’opération de reconquête du front de mer du Port baptisée "Portes de l’Océan".



Lutter contre l'étalement urbain



À cela s’ajoute une trentaine d’actions portant "sur la mobilité, le patrimoine ou encore la biodiversité...", annonce l'intercommunalité. "Notre ambition est de faire de l’écocité un laboratoire d'exemplarité du développement durable de notre île, une plateforme d'excellence et d'innovation", annonce Emmanuel Séraphin, qui espère que cette opération sera une "puissante locomotive" pour La Réunion.



