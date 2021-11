Courrier des lecteurs L’échec de la COP26 était inévitable

Le 15 septembre 2021, l’Angleterre, l’Australie et les Etats Unis constituent une alliance militaire pour contrer la Chine et ils le proclament ouvertement. Leur priorité n’est pas l’union contre le réchauffement climatique. Il ne fallait pas compter sur la Chine pour tendre l’autre joue. Par Ary YEE CHONG TCHI KAN - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 07:18

Un mois et demi après cette agression, les 3 alliés ont été incapables de formuler une seule proposition concrète capable de rallier la communauté mondiale. L’Union Européenne ne pouvait pas accorder un généreux certificat d’excellence à l’auteur du Brexit. La France encore moins après avoir perdu le contrat du siècle.



L’échec incombe au pays hôte et ses alliés. Finalement, la Chine revient au premier plan, dans une déclaration conjointe avec les Etats Unis. Désormais, les yeux sont rivés sur la rencontre prévue entre les 2 Présidents, demain, le 16 novembre.



Les 2 pays pourront-ils renouveler le coup d’éclat du 3 septembre 2016 ? Nous sommes à la veille du G20, en Chine, à Hangzhou. Xi Jinping et Barack Obama annoncent la ratification du Traité de Paris sur le Climat. La photo en compagnie du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki Moon, est un moment historique qui a entraîné d’autres signatures et permis l’entrée en vigueur du Traité, un mois plus tard, le 4 novembre 2016. En moins, d’un an tout était plié. L’euphorie s’est estompée après le retrait des Etats-Unis du Traité de Paris, sous la mandature de Trump. C’est irresponsable.



Biden saura-t-il sortir du piège dans lequel il est empêtré en suivant l’analyse anti-chinoise de ses adversaires Républicains? Ou alors va-t-il saisir l’opportunité d’un rebond ? La défaite électorale du candidat démocrate, en Virginie, le 3 novembre 2021, montre que les Américains choisissent l’originale à la photocopie. La ratification par l'Australie de la zone de libre-échange RCEP, le 2 novembre 2021, accorde à la Chine une victoire considérable. Les entreprises australiennes ont évité de justesse l’isolement.



Le contexte est donc favorable pour des résultats responsables.



Ary YEE-CHONG-TCHI-KAN