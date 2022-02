A la Une .. L'eau rétablie sur 90% du territoire de la CASUD (Le Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux et Saint-Philippe)

Par CASUD - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 17:26

Depuis la levée de l'alerte rouge vendredi, les équipes de la CASUD et de SUDEAU sont sur le terrain, en lien avec celles de EDF, pour assurer le retour de l'alimentation en eau sur le territoire des 4 communes membres de la CASUD.



Ainsi, ce dimanche 06 février 2022, André Thien Ah Koon, Président de la CASUD accompagnés des techniciens de SUDEAU et de l'intercommunalité ont réalisé une reconnaissance aérienne pour repérer l'état des captages.



Deux incidents majeurs ont notamment été constatés, suite à des impacts liés aux chutes de pierres pendant le passage du cyclone Batsirai : une fuite importante dans la canalisation du Pont du Diable et une fragilisation de la structure de la passerelle de la canalisation des Hirondelles. Les agents de SUDEAU sont d'ailleurs sur place pour effectuer les réparations nécessaires pour le bon rétablissement de la ressource en eau sur le territoire.



Malgré ces incidents et les coupures en électricité, grâce aux interventions des professionnels de la CASUD, SUDEAU et EDF, 90% du territoire de la CASUD est actuellement à nouveau alimentée en eau.



La mobilisation des différents services (CASUD et SUDEAU en lien avec EDF) se poursuit pour un retour rapide de la ressource en eau sur l'ensemble du territoire de la CASUD au profit des 130 000 habitants.