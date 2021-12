Rubrique sponsorisée L’eau est de nouveau propre à la consommation sur toute la commune de Saint-Leu

Les analyses sur les prélèvements dans les réseaux d’eau de Saint-Leu effectués par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) les 25 et 26 novembre derniers n’ont détecté aucune bactérie de Campylobacter. L’eau est par conséquent de nouveau propre à la consommation sur tous les quartiers de la ville. Par TCO - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 23:19

Par ailleurs, le système d’acidification des eaux installé le 22 novembre 2021 vise à consolider et sécuriser le réseau de distribution par l’ajustement du pH des eaux distribuées afin d’améliorer l’effet bactéricide de la désinfection.



Pour rappel, dès l’alerte de l’ARS en octobre, le TCO et les services communaux ont déployé en urgence toutes les mesures nécessaires afin de faire face à cette dégradation ponctuelle et protéger les personnes fragiles :



- De l’eau en bouteille a été distribuée aux personnes sensibles, et notamment dans les écoles primaires.

- Des systèmes de filtration garantissant la production d’eau potable en sortie ont été installés pour les écoles primaires et le collège.



La sécurisation de l’eau potable à St-Leu sera poursuivie par l’installation au cours du 2ème trimestre 2022 d’un traitement complémentaire par rayons ultra- violets qui nécessite un investissement de l’ordre de 250.000 €.



Rappelons également que les premiers ordres de service de démarrage des travaux de l’usine ont été donnés en octobre 2021 pour une mise en service en avril 2024.