"L'eau : Notre bien commun"

Voici quelques réflexions sur la problématique qui se pose de plus en plus par rapport à la ressource en eau.



À La Réunion, nous sommes confrontés actuellement à une sécheresse générale à cause d’un manque de pluie, un phénomène qui devient récurent… Les phénomènes de sécheresse en lien avec le dérèglement climatique sont de plus en plus prégnants... Il est peut-être déjà trop tard !



A l’échelle de la Planète, le manque d’eau et induit un faible taux d’accès aux services essentiels comme l’hygiène ou l’assainissement crée des carences qui ont des conséquences catastrophiques sur la vie des populations : le climat change, nous ressentons les effets du manque d’eau potable notamment. Pouvons-nous nous adapter dans une certaine mesure aux changements climatiques ? Tiendrons-nous longtemps la distance avec les interruptions de « coupures d’eau de 6h à 5h du matin comme dans plusieurs villes ?



A la Réunion, même si l’eau est devenue un élément naturel avec le geste d’ouvrir le robinet et de profiter de la ressource ; durant plus d’un mois, nous avons subi de forts désagréments : des coupures à répétition, mauvaise qualité de l’eau, le coût élevé qui pèse sur le porte-monnaie des familles, etc. Tout le monde est concerné « les familles, les agriculteurs, les activités économiques, etc. »



Il manque essentiellement, de l’eau de qualité, donc non polluée. Il manque également une politique rationnelle qui concerne à la fois les infrastructures et la gestion. Pour exemple, il est fort dommage de laisser partir à la mer des eaux de qualité. Des solutions existent notamment : réutiliser l’eau en sortie des stations d’épuration qui pourrait être utiliser pour l’usage industriel. Pour cela il faut mettre en place des réseaux de distribution parallèle.



Des solutions existent à condition d’être accompagnées par des investissements et surtout par une volonté politique.



A l’exemple de la ville du Port, commune de l’île à l’époque une zone aride et sèche mais où « la tir do lo dan galé » grâce à la vison politique de feu Paul VERGES et des efforts mis en œuvre pour pomper l’eau, la traiter et la distribuer. Et surtout, faire en sorte qu’il y ait une perte moindre sur le réseau et donc moins de gaspillage. Aujourd’hui, la collectivité Portoise, n’a pas pris de décisions responsables pour continuer d’œuvrer pour notre bien commun. A titre d’exemple : la fabrication des acropodes et autres éléments pour le chantier de la Nouvelle Route du Littoral a nécessité énormément d’eau, cette eau a été prise sur le réseau d’eau potable. Chercher l’erreur ?



Aller plus loin et vers l’avenir est de la responsabilité des politiques.



Aujourd’hui, il est nécessaire de préserver notre ressource en EAU, c’est un défi majeur, on pourrait ainsi parler de sécurité en eau.



Firose GADOR – Conseillère municipale du port