A la Une . L'axe mixte de Cambaie prolongé jusqu'à St-Paul, en 2024

La région lance une concertation préalable concernant le projet de prolongement de l'axe mixte de Cambaie, qui désenclaverait la zone de loisirs et le quartier Jacquot, et absorberait 10% de la circulation de la RN1. Par Sarah Minatchy - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 08:16 | Lu 618 fois





L'objectif de ce prolongement de l'axe mixte est de réduire les embouteillages quotidiens sur la RN1 entre Savannah et Cambaie, en absorbant 10% de la circulation, et de désenclaver le quartier Jacquot et la zone dite de loisirs, incluant le Ciné Cambaie et le stade. Pour l'heure, seule la bretelle de la RN1 dans le sens nord-sud et un radier submersible en permettent l'accès. 90 000 voitures passent chaque jour sur la RN1, qui est incontournable entre Savannah et Cambaie. Pour aller de Saint-Paul au Port, il est indispensable de passer par la RN1, aussi ce projet de nouvelle route facilitera-t-il le trajet entre les deux grandes villes de l'Ouest.



La route serait constituée de deux fois deux voies pour les voitures, de pistes cyclables, et de voies réservées aux bus, ainsi que de très larges trottoirs. Lesquels trottoirs pourraient être transformés à l'avenir en pistes cyclables, afin qu'une troisième voie soit destinée aux voitures, si toutefois le trafic venait à s'intensifier, notamment avec l'arrivée prévue de 100 000 habitants dans l'écocité.



La Région Réunion est maître d'ouvrage du projet de prolongement de l'axe mixte de Cambaie, de sa conception à sa construction. Elle a lancé hier une concertation préalable qui courra jusqu'au 18 décembre, accessible sur son site regionreunion.com.





