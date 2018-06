L’avocat pervers tripoteur de femmes condamné

Jacques Tchibozo, ex-avocat de Mayotte, a été jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi pour agressions sexuelles sur plusieurs collaboratrices. Les faits remontent à 2013. Il s’agit plus qu’une main aux fesses : l’une d’entre elles l’accuse de lui avoir baissé la culotte, une autre d’avoir appuyé son sexe en érection contre son dos et lui avoir tenu les seins et la troisième d’avoir voulu l’embrasser en la serrant contre lui et d’avoir tenu des propos dégradants et intimidants. Des propos tels que : "Le viol n’existe pas, les femmes doivent se soumettre".



Jacques Tchibozo, 41 ans, a été condamné à 5 ans de prison ferme.



En parallèle, il était jugé l’année dernière pour des faits de violences sur une collaboratrice italienne dans un de ses cabinets à Mayotte. Il l’avait licenciée et lors d’une dispute l’avait violemment poussée. Celle-ci s’était tordu la cheville. Il avait ensuite demandé à un témoin de mentir. Il avait été condamné à 3 mois de prison. Mais Jacques Tchibozo avait fait appel et est passé devant la cour en avril dernier.



Depuis, le voilà en Afrique. Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre.