L’avocat de Trump aurait payé une actrice porno

L’avocat de Donald Trump a déclaré avoir déboursé 130 000 dollars, soit près de 105 000 euros à l’actrice Stephanie Clifford, plus connue sous le nom de Stormy Daniels, dans l’univers pornographique. Cette dernière a dévoilé avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006. L'avocat l’aurait donc payée pour qu'elle garde le silence sur cette relation sexuelle, au moins pendant la campagne présidentielle.



"Le Wall Street Journal a rapporté en janvier que Cohen avait arrangé le paiement à Clifford en octobre 2016 pour l'empêcher de discuter publiquement de la rencontre sexuelle présumée pendant la campagne présidentielle", comme le souligne le communiqué du New-York Times. Mais les 130 000 dollars n’ont apparement pas été suffisants… "Une semaine plus tard, le magazine In Touch publiait une interview de Clifford en 2011 dans laquelle elle et Trump avaient eu une relation sexuelle après une rencontre à un tournoi de golf à Lake Tahoe, Nevada, un an après le mariage de Trump avec sa troisième femme, Melania et quatre mois après que cette dernière ait accouché de leur fils Barron."



Michael Cohen affirme que le président des Etats-Unis ne lui aurait pas remboursé la somme. Il poursuit en précisant que "le paiement à Mme Clifford était légal, et n'était pas une contribution de campagne ou une dépense de campagne par n'importe qui."



Depuis début février, Stephanie Clifford a démenti avoir eu cette relation et a ainsi accepté l’argent de l’avocat de Donald Trump. Même si elle reste encore très ambiguë sur le sujet. La Maison Blanche a ainsi tenu à préciser qu’il s’agissait "de vieilles infos recyclées, qui ont été publiées et démenties avec véhémence avant l’élection".