L'avocat de Saint-André Alex Vardin radié du barreau de Saint-Denis

En mai 2022, la robe noire poursuivie pour plusieurs fautes déontologiques écopait d'une interdiction d'exercer pendant cinq mois. C'était sans compter sur un appel du parquet général. A l'issue d'un nouvel examen des faits, Alex Vardin a été radié du barreau par décision de la cour d'appel du 23 juin dernier. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 à 11:53





Quatorze faits avaient été développés lors d'une première audience concernant essentiellement des dossiers non traités, des conclusions non rendues ou encore de la rétention de documents auprès de clients souhaitant récupérer leurs pièces. Manque de délicatesse, manquement à l'humanité, à la loyauté, à la confraternité et à la diligence ont été évoqués.

Dossiers non plaidés, oubli de se constituer



Lors de l'audience suivante, il était question de dossiers non plaidés, d'oubli de se constituer, d'absence de conclusions impliquant la radiation de certains dossiers. Un cumul d'infractions dont plusieurs ont été dénoncées par des magistrats du tribunal judiciaire du nord.



Le CRD avait prononcé



Un autre conseil de discipline pour de l'argent récolté en ligne



Le CRD avait prononcé une interdiction d'exercer pour la robe noire pendant trois mois dans le premier dossier et deux mois dans le second. C'était sans compter sur un appel du parquet général trouvant la sanction trop légère. Alex Vardin a ainsi comparu devant des magistrats professionnels de la cour d'appel de Saint-Denis qui, après en avoir délibéré, ont prononcé par un arrêt du 23 juin dernier la radiation du Saint-Andréen.

Un autre conseil de discipline devait se tenir au sujet du collectif "Réunion Air Liberté", un temps représenté par Me Alex Vardin. Ce groupe, créé en mai 2021 par deux administratrices, avait pour but de contester le maintien des motifs impérieux pour les voyageurs non vaccinés. Une page Facebook avait réuni 4.400 personnes décidées à mener une action en justice pour contester la mesure. Le premier recours ayant échoué, le Conseil d'État avait été saisi. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour financer la procédure. Mais les administratrices du collectif n'auraient aucune nouvelle de l'argent collecté.