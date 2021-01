L'avocat de Bédier sur le plateau de TPMP : "On a face à nous des lâches"

"Le pire, c’est la lâcheté du mode opératoire, s’attaquer à deux femmes. On a face à nous des lâches, des gens sans honneur. Joé Bédier ira au bout de l’information judiciaire. Il a préféré envoyer son avocat car il ne souhaite pas s’exprimer en tant que maire au niveau national", a déclaré Maître Robin Binsard alors qu'il était interviewé par Cyril Hanouna. Pour rappel, l'édile était dans la journée, en duplex sur CNews.



En terrain conquis



Le producteur de Touche Pas à Mon Poste et animateur vedette de C8 a dès le début de l'émission assuré son dédain pour l'émission Les Vacances des Anges : "Y a encore quelqu'un qui regarde cette merde ?"



Et tout le long de l'émission, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont demandé à la chaîne NRJ12 d'annuler le programme les Anges de la téléréalité : "Mettez Morandini à la place !"



Raphaël Pépin, candidat de multiples télé-réalité, devrait apporter la version des Anges mardi soir sur Touche Pas à Mon Poste.



"Nous voulons une reconnaissance de culpabilité"



L'avocat parisien de Joé Bédier a par la suite expliqué que le maire ne pouvait pas s'exprimer en direct car il n'était pas en état : "Il est sous le choc. Les images parlent d’elles-mêmes. Il a subi une agression d’une infinie violence, physique, par la surprise et par le fait qu’il a vu sa femme et sa fille agressées sous ses yeux."



Il ajoute qu'il ne demande aucune excuse de la production mais des protagonistes de l'affaire : "Ce sont des violences, c’est une responsabilité individuelle. Il y a 3 circonstances aggravantes possible : en réunion, sur un dépositaire de l’autorité publique, sous l’emprise d’état alcoolique ou de stupéfiants. Des sanctions pénales importantes peuvent être prises. On veut une déclaration de culpabilité pour montrer qu’on n’agresse pas impunément, y compris à La Réunion. Tous les moyens juridiques seront déployés."



Maître Robin Binsard répond à la version polémique diffusée sur les réseaux sociaux : "Elle est calomnieuse, fantasque, mensongère."



Enfin, il explique le départ des Anges de la téléréalité : "Le comportement montre un tel mépris pour La Réunion que leur présence n’est plus souhaitée."