A la Une . L'avocat Alex Vardin pourrait prochainement être radié du barreau de St-Denis

Rétention de dossiers, affaires non traitées malgré l'encaissement d'une partie des honoraires, comportement peu confraternel, propos insultants envers le bâtonnier ou envers des clients, la robe noire est passée deux fois en conseil de discipline ce vendredi dont une fois suite à des situations dénoncées par des magistrats. En son absence, tous les faits ayant fait l'objet de poursuites disciplinaires ont été détaillés. D'autres devraient suivre. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 16:58





Le Conseil régional de discipline (CRD) a consacré à ces questions deux audiences ce vendredi au sein de la maison de l'avocat du chef-lieu. Le mis en cause n'était ni présent ni représenté par un confrère pour assurer sa défense. Sa demande de renvoi envoyée après l'heure de début de la première audience pour cause de Covid n'a pas été retenue.



Suspendu en décembre 2021, puis à nouveau le 8 avril dernier



Ce matin, 14 faits établis ont été passés au crible par le bâtonnier De Géry au titre de ses réquisitions. "Des faits qui concernent majoritairement des personnes modestes et des affaires sensibles telles que les divorces, les séparations ou la garde d'enfant", a-t-il regretté.



De nombreux clients de Me Alex Vardin ont porté à la connaissance de l'ordre des avocats le fait qu'ils avaient payé une partie des honoraires de ce dernier, puis n'avaient plus eu aucune nouvelle de la robe noire. Dans d'autres cas, nombreux eux aussi, les dossiers non traités n'ont pas été rendus aux justiciables, ce que tout avocat est dans l'obligation de faire.



Citons pour exemple cette mère de famille qui avait fait appel aux services du conseil de Saint-André dans le cadre d'un conflit conjugal concernant la garde de son enfant et qui n'a jamais pu récupérer le carnet de liaison et le carnet de santé de son marmaille. Ou encore la représentante de Meetooincest974 qui aurait regroupé des cas d'enfants abusés afin de les confier à Me Vardin.



Des personnes dans le désarroi qui ne parviennent pas à récupérer leur dossier



"Nous avons régulièrement des personnes qui viennent ici en pleurs et dans le désarroi, ne sachant plus vers qui se tourner", a témoigné le bâtonnier De Géry, indiquant au CRD qu'il avait instruit les fautes déontologiques présumées entre 2019 et 2021. Interrogé sur ces fautes dans le respect du contradictoire, Me Alex Vardin n'aurait apporté aucune réponse valable voire se serait montré dans ses écrits irrespectueux, familier voire insultant à l'égard de son confrère.



Manque de délicatesse, manquement à l'humanité, à la loyauté, à la confraternité et à la diligence ont été évoqués. Me Alex Vardin est également inquiété pour avoir fait de la rétention de dossiers. Celui-ci étant suspendu de ses fonctions à l'heure actuelle, certaines de ses affaires sont gérées par des confrères. Encore faut-il que ceux-ci puissent être en possession des éléments nécessaires, ce qui ne serait pas toujours le cas.



Dossiers non plaidés, oubli de se constituer, absence de conclusions, affaire radiée



Ce vendredi après-midi, le second conseil de discipline a concerné d'une part des situations dénoncées par des magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Denis : oubli de se constituer, dossier jamais conclu ni plaidé voire abandonné à l'instar de cette affaire de droit de visite renvoyée quatre fois à la demande de la robe noire qui a fini par être radiée par le magistrat.



D'autre part, Me Alex Vardin aurait été surpris en train de photographier un dossier concernant un mineur dans une salle réservée aux avocats au sein du palais de justice de Champ-Fleuri.



Un cumul d'infractions assez inquiétant a été une nouvelle fois rapporté lors de cette audience. La radiation du conseil saint-andréen a été à nouveau requise par le bâtonnier De Géry en charge des poursuites.



Le CRD rendra sa décision le 17 mai prochain.