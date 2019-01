L'avion transportant le footballeur Emiliano Sala à Cardiff a disparu en mer

Alors que le joueur de football argentin Emiliano Sala, attaquant au FC Nantes, décollait pour son nouveau club à Cardiff, au Pays-de-Galle, l'avion dans lequel il voyageait a disparu des radars.



Dans la nuit de lundi à mardi, l'avion d'affaires a disparu au-dessus de la Manche. Parti à 19h15 de Nantes, les premiers signaux d'alerte ont été déclenchés à 20 h 23, où l'appareil aurait disparu des radars au nord de Guernesey.



Les recherches ont été menées par deux hélicoptères et un navire de sauvetage, jusqu'à deux heures du matin, avant de reprendre le lendemain matin 9h. Malgré d'importants moyens mis en place, le lendemain midi, l'avion d'affaires était toujours introuvable.



"Plus de 1 000 miles carrés (1 600 kilomètres carrés) ont été inspectés par un total de cinq avions et deux bateaux de sauvetage. Il n’y a pas de trace de l’avion. Les recherches se poursuivent", a fait savoir la police de Guernesey à 12 h 45.



Après avoir signé un contrat de trois ans et demi avec son nouveau club deux jours auparavant, Emiliano Sala devait assister à son premier entraînement dès le mardi matin. Un entraînement qui a été contraint d'être annulé. Le match de seizièmes de finale de Coupe de France, qui devait se tenir ce mercredi, a été repoussé à dimanche.



Comme le souligne Le Monde, le footballeur n'aurait pas été seul dans cet avion. "Selon une source proche du dossier citée par l’Agence France-Presse, une autre personne, outre le pilote, se trouvait aux côtés d’Emiliano Sala dans le petit appareil, un Piper PA-46 Malibu."