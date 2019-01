"L’avion semble sur le point de tomber en morceaux" : Le dernier message d’Emiliano Sala

Des médias argentins ont publié le dernier message audio envoyé par Emiliano Sala à ses amis, alors qu’il était à bord de l’avion qui devait le mener à Cardiff avant que celui-ci ne disparaisse des radars.



"L’avion semble sur le point de tomber en morceaux, […] Si dans 1h30, vous n'avez pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s’ils vont envoyer quelqu’un me chercher car ils auront du mal à me trouver. J’ai trop les jetons", peut-on l’entendre dire d’une voix fatiguée.



Les recherches ont été interrompues mardi soir et reprendront ce matin à l’aube sans grand espoir. Selon la police de Guernesey, des débris auraient été retrouvés dans la Manche, mais les autorités n’ont pas encore pu confirmer qu’il s’agit là de morceaux de l’appareil.