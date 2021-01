A la Une .. L'avion présidentiel est passé par La Réunion pour livrer des vaccins en Nouvelle-Calédonie

Cependant, l'A330 présidentiel a quitté La Réunion pour se rendre en Australie avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie pour livrer des vaccins... Difficile d'imaginer que les vaccins n'étaient pas déjà dans la soute lors de l'escale sur notre île... Ce mardi matin, Zinfos974 publiait les premières photos de la venue de l'Airbus présidentiel à l'aéroport Roland Garros . L'avion de l'Etat français est resté sur le tarmac de La Réunion pendant toute une journée.Beaucoup de questions se posaient alors sur les raisons de sa venue et notamment sur la possibilité qu'il transporte les vaccins du Coronavirus. La Préfecture de La Réunion avait alors affirmé que l'avion ne venait pas livrer des vaccins pour La Réunion mais plutôt pour effectuer la relève des marins de l'Astrolabe . L'avion s'est par la suite envolé vers l'Australie pour ravitailler le navire scientifique qui y était appareillé.L'avion présidentiel s'est posé ce vendredi matin sur le territoire français du Pacifique Sud. Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a publié sur Facebook des photos des boîtes de vaccins livrées par cet Airbus, le même qui était il y a quelques jours à La Réunion...Et dans les heures qui ont suivi, c'est à Tahiti - fortement impactée par la crise Covid - que l'autre moitié des vaccins (14.625 doses) a été livrée. La Réunion est donc la seule île française où l'avion présidentiel s'est posé sans décharger le moindre vaccin.À La Réunion, c'est après la venue surprise de l'aéronef d'Etat que l'Agence Régionale de Santé a accepté de délivrer quelques bribes d'informations quant à la campagne de vaccination sur notre île. L'on ne sait juste qu'un nombre minimal de doses sera destiné à La Réunion (4.800) et cela sans l'annonce d'une date fixe (au plus le 13 janvier).La Préfecture de La Réunion avait détaillé les missions de l'avion présidentiel lors de sa venue sur notre île : Le transport de fret pour les FAZSOI et la relève de marins pour l'Astrolabe. Aucune livraison de vaccins pour La Réunion, donc.Cependant, l'A330 présidentiel a quitté La Réunion pour se rendre en Australie avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie pour livrer des vaccins... Difficile d'imaginer que les vaccins n'étaient pas déjà dans la soute lors de l'escale sur notre île...