L’avion disparu en Indonésie s’est écrasé en mer

Des débris et des morceaux de corps ont été retrouvés ce dimanche par la police indonésienne suite à la disparition d’un avion en vol parti de Jakarta, confirmant le crash de l’appareil. Les chances de retrouver des survivants sont presque nulles. Il y avait 62 personnes à bord de l’appareil. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 11:48 | Lu 1847 fois

L’appareil de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air s’est donc bien écrasé en mer. L’appareil qui avait décollé de Jakarta pour rejoindre Pontianak avait perdu le contact avec les contrôleurs aériens quelques minutes après le décollage.



Ce dimanche, la police indonésienne a retrouvé plusieurs débris et morceaux de corps. Des centaines de membres des services de secours, des hélicoptères et 10 navires de guerre participent aux recherches. Les chances de retrouver des survivants sont minces.



L’appareil transportait cinquante passagers, dont 10 enfants, et 12 membres d’équipages.



